Több a hajléktalan az Óvárosban

Egy év alatt negyvennel nőtt a fedél nélkül élők száma az Óvárosban. A szeptember közepén végzett hajléktalanszámlálás eredményeiből emellett az is kiderül, hogy kevesen akarnak változtatni az életvitelükön.

A Stopa Polgári Társulás szeptemberben felmérte a belvárosban élő hajléktalanok helyzetét. Míg tavaly százhuszonhárom ember élt a Pozsony-Óvárosban az utcán, mostanra százhatvankettőre nőtt a számuk. A polgári társulás rámutatott, hogy a legmarkánsabb változás az, hogy egyre több a hajléktalan, jobban szem előtt vannak a hajléktalanok, ami negatív érzéseket vált ki a társadalomból. A polgári társulás több helyen is kereste a fedél nélkül élőket, vannak ugyanis olyan területek a fővárosban, ahova nem tudtak önkénteseket küldeni. A számlálásból kiderült, hogy összesen huszonhat nő és száztizenkét férfi él hajléktalanként a központban.

„A megkérdezettek csupán tíz százaléka válaszolta azt, hogy változtatna a helyzetén, nekik a polgári társulás szakmai segítséget nyújt”

– közölte a társulás. Hozzátették,hogy a számlálás részletes eredményeiről később tájékoztatnak.



Nem számlálás, adatgyűjtés



Pozsonyban 2016-ban számolták meg először a hajléktalanokat. A hivatalos eredmények alapján legalább kétezer-százan élnek fedél nélkül a fővárosban, de a szakmai szervezetek szerint akár kétszer többen is lehetnek. A polgári társulás a számokon kívül a hajléktalanság mögött rejlő kérdésekre is fókuszált a városrészben.

„Fontos megtudni, hogy nő-e a fedél nélkül élők száma, csökken-e, honnan érkeznek az Óvárosba, a városrészben maradnak-e. A mi terepmunkánk nem a számokról szól, hanem ennek az állapotnak a mélyebb megismeréséről”

– folytatta a Stopa, rámutatva, hogy az ilyen információk begyűjtésével olyan rendszert alakíthatnak ki, amely segít megszüntetni a látható hajléktalanságot. A pozsonyi adatgyűjtést a Prima Polgári Társulással közösen, az európai városok nemzetközi kampánya keretében végezték. A Láthatatlan láthatóság kampányban Barcelona, Leicester és Brighton is részt vesz. A szervezetek megosztják az adatokat, ami azért is fontos, mert az egész kontinensen nő a hajléktalanok száma, ezért globális szintű együttműködésre van szükség.



Ki a pozsonyi hajléktalan?



Az adatgyűjtéskor a hajléktalanok származási helyét is feljegyezték, valamint azt, mióta élnek az utcán. Rákérdeztek az egészségi és lelki állapotukra, és arra is, változtatnánake a helyzetükön, vagy elégedettek a körülményeikkel, nem érdekli őket, hogyan juthatnak szociális támogatáshoz, segélyhez, vagy egyéb bevételhez.

„A megkérdezettek nagy része legalább öt éve él az utcán, mélyen azonosulnak a helyzetükkel. Kijelenthetjük, hogy a hajléktalanság Pozsonyban nagyrészt egy válság következménye, amely nem a fővárosban kezdődött, hanem Szlovákia más városaiban, községeiben, kis részben külföldön”

– fogalmazott a társulás.

A társulás év végén tájékoztató füzetben is közzéteszi az adatokat.



Hogyan hasznosítják?



Matej Števove, Óváros önkormányzatának szóvivője lapunknak azt mondta, hogy a hivatal szociális osztálya és Zuzana Aufrichtová polgármester is foglalkozik az eredményekkel. A felmérést végző társulás szerint a számok magukban semmit nem mondanak. „Több olyan elmélet létezik, amelyekkel állítólag segíteni lehet a hajléktalanokon, de nem tudjuk, hogy ezek valóban reflektálnak-e az emberek szükségelteire” – jegyezte meg a polgári társulás, amely a városrésszel, az illetékes hivatalokkal és a minisztériummal közösen a helyi igényekre szabva akar megoldást találni a hajléktalanságra, illetve annak megelőzésére.



Ki segít a hajléktalanoknak?



A társulás szerint Pozsonyban nagyon kevés olyan szolgáltatás létezik, amelyekkel valóban segíthetnek a fedél nélkül élőkön. Az adatgyűjtők úgy vélik, ha valaki egy válság miatt az utcára kerül, akkor nagyon sokáig tart, míg segítséget kap. Pozsonyban a különböző keresztény egyesületeken kívül, összesen hét civil szervezet nyújt segítséget a hajléktalanoknak. További két társulás közvetetten segíti őket. A társulás korábban egy városszépítő programba is bevonta a hajléktalanokat, az integráció keretében a klienseikkel együtt festették át a Medikus kert padjait.



Fekete folt



Nem csak Pozsonyban nehéz megoldást találni a hajléktalanságra, a fővárosban ugyan több szervezet is működik, országos szinten azonban jelentős a lemaradásunk. A Stopa szerint Szlovákia ebből a szempontból fekete foltként szerepel az európai országok között. „Ez azt jelenti, hogy úgy tűnik, semmit nem teszünk és ez nincs jól” – fogalmazott a társulás.