Tilosban parkoló autók okoznak problémát

A Galántai Járási Tűzoltó-parancsnokság tagjai a Svet zdravia kórházcsoporthoz tartozó Szent Lukács Kórházban tartottak gyakorlatot, azt próbálták ki, hogyan oltanák el a tüzet a fekvőbeteg-részlegen, és menekítenék ki a pácienseket és az alkalmazottakat.

Tűzoltás akadályokkal

A szimulált tűzesetnek csaknem száz résztvevője volt. A galántai kórház kommunikációs osztályának szakemberétől, Bianka Krejčíovától megtudtuk, a gyakorlatot több mint másfél éve tervezték, de a koronavírus-járvány miatt többször el kellett halasztani. „Nyár elején úgy döntöttünk, mindenképp megszervezzük a gyakorlatot, hiszen ez olyan szituáció, ami bármikor bekövetkezhet. A szimulált tűz az ötödik emeleten tört ki a villanyóraszekrényben a belgyógyászati osztályon. Három csapat érkezett a helyszínre három felszereléssel, köztük magasemelővel. A tűz megfékezésén dolgozó csapat mellett egy másik csapat evakuálta a mozgásképtelen és részlegesen mobilis betegeket, egyet közülük az erkélyen keresztül menekítettek ki. A harmadik csapat regisztrálta és más osztályokra helyezte át a pácienseket és az alkalmazottakat. A gyakorlat érdekessége volt, hogy az egyes csapatok nem tudtak egymás feladatairól, ezért jórészt úgy zajlottak az események, mintha valódi bevetés lett volna. A kiértékeléskor kiderült, hogy a tervezett időtartamnál 10 perccel korábban végeztek a csapatok” – részletezte Bianka Krejčíová.

A gyakorlat arra is rámutatott, hogy a lakosok nem tartják be a parkolási rendet a kórház területén. Az emelőkocsit a tűzoltók nem tudták a megfelelő helyen felállítani, így csak a szakemberek ügyességén és leleményességén múlt, hogy meg tudtak birkózni a feladattal. Peter Paška, Galánta polgármestere nemtetszését fejezte ki a szabályok be nem tartása miatt. Mint fogalmazott, a tűzoltókocsik rövidebb idő alatt végighajtottak a városon, mint amennyi ideig a felelőtlen sofőrök miatt az épület mellett át tudtak furakodni a parkoló autók között.

Állandó büntetések

Miroslav Grell, a városi rendőrség parancsnoka lapunknak elmondta, a nem megfelelő helyen parkoló autók sofőrjeit szabálysértés miatt helyi bírság kiszabásával büntetik. „A kórház vezetésével együttműködve gyakran ellenőrizzük azt a területet, ahol a mentőhelikopter leszállhat. A lebetonozott részen sokszor parkolnak személyautóval, őket a helyszínen megbüntetjük. Nem csak a gyakorlat során kellett eltávolítani a rossz helyen parkoló autókat, ez mindennapos probléma” – mondta a parancsnok. Kifejtette, ott is gyakran kell beavatkozniuk, ahol a mentőautók közlekednek. „Elegendő figyelmeztető jelzés, tábla van kihelyezve, ha valaki nem tartja be, az ellen valóban csak a rendőrség tud fellépni. Az emberek úgy gondolják, ők nem kerülhetnek olyan helyzetbe, amikor mentőre lenne szükségük, ezért különböző kifogásokkal próbálják magyarázni, miért parkoltak a tilosban. A kórház vezetése elkészített egy projektet arról, hogy rámpákkal korlátoznák a közlekedést az intézmény területén. Úgy vélem, legfőbb ideje lenne megvalósítani a terveket, amíg azok el nem készülnek, tehetetlenek vagyunk, illetve csak részben tudjuk oldani a problémákat” – zárta a parancsnok.