Terepszemle az érsekújvári kórház már lezárt osztályain

A kórház negyedik emeletéről a pszichiátriai osztályt már átköltöztették az egészségügyi központ másik épületszárnyába. Ján Baček, az intézet szóvivője elmondta, éppen erre az emeletre költöztetik majd át folyamatosan azt a klinikai részleget, ahol éppen tart a felújítás. Az egykori pszichiátriai részleg egyes kórtermeiben most értékes építkezési anyagokat tárolnak. Ennek az emeletnek a teljes felújítását jövő tavaszra szeretnék befejezni.

Az első és a tizenharmadik emeleten csak néhány kórtermet zártak le, így a munkazaj némileg áthallatszik az osztályokra. A szakemberektől megtudtuk, bonyolult és igényes feladat a vízelvezető akna felújítása. Nyolc fázisban folynak a munkálatok, minden emeleten lezárnak három kórtermet, ahol a vízelvezető rendszeren dolgoznak. Ľubica Bartošová, a kórház gazdasági igazgatója elmondta, 15 195 431,14 euró európai uniós támogatást kapott az intézmény erre a célra. Az átépítési, illetve felújítási munkálatokra csaknem 6,6 millió eurót fordít az egészségügyi központ vezetése. A kórház vezetése szerint nem biztos, hogy ez az összeg elegendő lesz a teljes, két évig tartó rekonstrukcióra.

„Csúcsminőségű kórház volt az érsekújvári még az egykori Csehszlovákia idejében, ám harmincnyolc év elteltével radikális felújításra van szükség. Korábban ilyen nagyszabású rekonstrukció nem volt az intézményben. A kórház alkalmazottai örömmel fogadták a változást, annak ellenére, hogy nem kis szervezési munkával jár a teljes felújítás. Az európai uniós támogatás egy részéből modern műszaki eszközöket vásárolunk, csaknem 300 új egészségügyi berendezést kapnak majd az egyes klinikai részlegek mintegy 8 millió euró értékben” – tájékoztatott Jozef Ježík a kórház vezérigazgatója.

A terepszemle során a sajtó képviselői a munkások számára ideiglenesen használható két munkaliften közlekedtek az épületben. Ján Baček elmondta, a felújítás során tíz liftet cserélnek le a központi csarnokban, jóval korszerűbbekre. A liftrendszer modernizációján kívül minden emeleten új padlóburkolatot és mennyezeti burkolat lesz, új villanyvezetékkel. Tomáš Kovačic, a központi műtőosztály főorvosa és a kórház stratégiai, fejlesztési osztályának vezetője elmondta, bíznak abban, hogy az egészségügyi dolgozók és a betegek megértik a helyezetet. Nem könnyű feladat a kórházat üzemeltetni és ezzel egyidejűleg ilyen nagymértékű bontási és rekonstrukciós munkálatokat is végezni.

A tizenhárom emeletes kórházi épület múltjáról is szó esett a terepszemle során. Kiderült, hogy csaknem tizenkét éven át építették, és eleinte az is kérdéses volt, hogy melyik dél-szlovákiai járási székhelyen álljon. Az elmúlt csaknem négy évtizedben csupán részleges felújítási munkálatokra futotta a kórháznak. A jelenlegi nagyszabású beruházást várhatóan 2021 őszén fejezik be.