Teljesen megújulhat a rimaszombati kórház

A rimaszombati kórházat működtető Svet zdravia hálózat a helyreállítási tervből (Plán obnovy) szeretne pénzt szerezni a kórház teljes modernizálására. A tervekre kedden rábólintottak Besztercebánya megye képviselői is.

Míg néhány héttel ezelőtt még arról írtunk, hogy a Rimaszombati járás lakosai azért gyűjtenek aláírásokat, hogy az egészségügyi minisztérium ne minősítse le elfekvővő a kórházat, a fenntartónak egészen más tervei vannak az intézménnyel. Besztercebánya megye képviselői kedden megerősítették, hogy a jövőben aktívan együttműködnek a Svet zdravia hálózatával, mely a Helyreállítási terv segítségével modernizálná a rimaszombati kórházat.

Teljesen új pavilont építenének

„A megyének is érdeke, hogy létrehozza a körülményeket a régió kórházainak fejlesztéséhez. Ez az érdek találkozott a Svet zdravia aktivitásával, mely szeretné fejleszteni a kórházakat és erre felhasználnák a helyreállítási terv eszközeit is. Az együttműködésünk feltételei egy új bérleti szerződésben lesznek definiálva, melynek egyebek között része lesz az a feltétel is, hogy, a helyreállítási terv segítségével felhúzott új objektumok a megye birtokába kerülnek” – mondta Ján Lunter megyefőnök.

A rimaszombati kórház esetében a képviselők megszavazták a „B” pavilon lerombolását, melynek helyén a Svet zdravia egy teljesen új kórházat építene fel. Erre egy már meglévő projektet használnának fel, mely alapján Nagymihályban már felépítettek egy modern kórházat. „A rimaszombati kórház komplexebb, és a nagymihályi projektet itt könnyen replikálhatjuk olyan rövid idő alatt is, amilyet a Helyreállítási terv megszab” – mondta Radoslav Čuha, a ProCare és a Svet zdravia igazgatója.

2026-ra kész lehet az új kórház

Juhász Péter, a rimaszombati kórház főorvosa, Besztercebánya megyei képviselő az Új Szónak elmondta, hogy korábban az állam csak a központi kórházakra volt hajlandó pénzt költeni, mivel azonban a Helyreállítási terv anyagi eszközei időhöz vannak kötve „ezért úgy tűnik, hogy egy kis racionalitás kerül az egészségügyi minisztérium fejébe, és a helyreállítási forrásból azok a perifériás kórházak is kaphatnak, ahol ezt fel tudják használni”. Juhász szerint a forrás igénylése jövő év folyamán történhet meg, és ha a pályázat sikeres lesz, akkor a kórháznak 2026-ig állnia kell. Azzal kapcsolatban, hogy a közelmúltban a Szövetség még a rimaszombati kórház leminősítése ellen gyűjtötte az aláírásokat, most pedig hirtelen a kórház felújítása van terítéken, Juhász Péter ezt mondta: „Nagyon remélem, hogy a racionálisan gondolkodó emberek átlátják, hogy a kórházat nem bezárni kell, hanem megerősíteni. Először a primer szférát, a háziorvosi hálózatot és a második körben lévő ambuláns hálózatot kell megerősíteni. Ha ez megtörténik, akkor lehet arról beszélni, hogy mi a minimális kórházi hálózat. Addig itt valamiféle bezárásokkal, valamint redukciókkal fenyegetni ökörség”.