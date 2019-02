Teljes a városatyák létszáma Dunaszerdahelyen

A képviselők a szakbizottságok új tagjairól is szavaztak. Herceg Andrea lemondott az oktatási és kulturális bizottsági tagságáról Antal Ágota javára, akinek az egészségügyi és szociális gondoskodási bizottságban is helyet szavazott a testület. Megválasztották a szakbizottságok ún. külsős tagjait is, akik nem mint képviselők, hanem mint a téma szakértői fognak részt venni az egyes bizottságok munkájában. Ezt a gyakorlatot először az előző választási ciklusban próbálta ki a városi testület, és mivel helyes lépésnek bizonyult, ebben a választási időszakban is folytatják.

A hét bizottságból négybe két külső tagot jelöltek a képviselők, akiket teljes egyetértésben meg is szavaztak. A maradék három, a városfejlesztési, az oktatásügyi és kulturális, valamint az ifjúsági és sportbizottságba kettőnél több jelölt volt, róluk titkos szavazás döntött. Mindhárom titkos szavazás eredményeként az MKP jelöltjei kaptak elsőbbséget, a városfejlesztési bizottságba Gútay Iván és Molnár Zoltán, az oktatásügyi és kulturális bizottságba Nagy Attila és Szabó Mária, míg az ifjúsági és sportbizottságba Katona Henrietta és Szerencsés Sándor került be. Eközben kimaradtak olyan ismert nevek, mint Jarábik Gabriella és Sebők Pál, akik az előző választási ciklusban független képviselők is voltak.

Mivel tavaly ősszel módosult a kutyák csipeztetését előíró törvény, és az országban született kutyákat legkésőbb 12 hetes korukig csipeztetni kell, a képviselők módosították az erre vonatkozó helyi szabályzatot is. Dunaszerdahely az első szlovákiai települések között volt, ahol bevezették a kutyák ingyen csipeztetését mindazon tulajdonosok számára, akik rendesen befizetik az ebadót. Köszönhető ez Mészáros Andrea civil aktivista erőfeszítéseinek is, akit külső tagként beválasztottak a város környezetvédelmi bizottságába is.

Mivel ebadót csak fél évnél idősebb kutyák után kell fizetni, csipeztetni azonban korábban kell, az esetleges visszaélések elkerülése érdekében a kiskutyákat saját költségen kell csippel ellátni a várossal szerződéses viszonyban álló állatorvosoknál, és a város az ebadó befizetése után utólag visszatéríti ezt az összeget. (sk)