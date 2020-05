Szülésfelkészítés a világhálón

A koronavírus terjedésének megfékezése érdekében hozott intézkedések az élet minden területére kiterjednek, így a szülő nőket is érintik. Az internet azonban erre is megoldást nyújt.

Galánta, Vágsellye | A koronavírus terjedésének megfékezése érdekében hozott intézkedések az élet minden területére kiterjednek, így a szülő nőket is érintik. Az internet azonban erre is megoldást nyújt.

A Deákiban élő Takács Emőke a galántai Szent Lukács Kórház szülésznője, a Szlovák Egészségügyi Egyetem szülészeti tanszékének tanára. Hosszú évek óta tart szülésfelkészítő tanfolyamot kismamáknak. A koronavírus miatt hozott intézkedések következtében egy időre Galántán és Vágsellyén is leállította a tanfolyamokat, de néhány hete online tanfolyamot indított.

„Kétszer negyvenperces videóchat formájában tartom a felkészítőt. Az első részben a megszokott módon tornázunk. Fitlabda és más eszközök segítségével megmozgatjuk az egész testet, és olyan gyakorlatokat végzünk, amelyek jól jönnek majd a vajúdás során, például segítenek az ellazulásban, enyhítenek a fájdalmakon. Főleg a medence izmaira helyezzük a hangsúlyt, hiszen a szüléskor nagyon fontos, hogy a szülő nő tudatosan el tudja lazítani és megfeszíteni a medencefenék izmait. Az óra második felében megvitatjuk azokat a kérdéseket, amikre a kismamák kíváncsiak, beszélgetünk, illetve a tanfolyam elméleti részével foglalkozunk. Így is meg lehet tartani az órákat, hiszen a technika lehetőséget nyújt erre, és majdnem helyettesíti a személyes kontaktust, de csak majdnem. Ami kicsit zavaró és hiányzik az az, hogy nem látom, jól csinálják-e a gyakorlatokat a kismamák, és nem tudom korrigálni, ha bizonyos testtartások nem tökéletesek, teljes egészében a lelkiismeretükre van bízva, hogyan végzik el a gyakorlatokat” – mondta el lapunknak Takács Emőke.

Manapság szinte nincs olyan téma vagy terület, amelyről ne találnánk az interneten tájékoztató videót. Így van ez a szülésfelkészítéssel is. A szülésznő szerint azonban ez a fajta megoldás azért jó, mert itt van visszacsatolás, lehetőség a párbeszédre, és az apukák is megjelennek olykor a háttérben. A galántai kórház szülészetén az előírásoknak megfelelően a szülő nőknek is kötelező a szájmaszk, a szülések folyamán azonban, ha a helyzet úgy kívánja, megengedik a kismamáknak, hogy levegyék.

„Egyelőre nem engedélyezett az apás szülés és a látogatás sem, de a tervek szerint hamarosan ez is megváltozhat, és az apukák is jelen lehetnek majd gyermekük születésénél. Az anyukák visszajelzései alapján nem jó, hogy nem lehetnek velük azok, akik a legközelebb állnak hozzájuk, de kénytelenek belenyugodni. Akiknek nyáron esedékes a szülés, azok nagyon bíznak benne, hogy addigra jobb lesz a helyet és a jelenlegi megszorítások már nem lesznek érvényben”

– egészítette ki Takács Emőke. Úgy véli, a koronavírus-járvány idején a kismamáknak nem kell jobban aggódniuk az egészségük miatt, mint egyébként, hiszen fiatal, egészséges nőkről van szó, akik odafigyelnek az egészségükre, az étrendjükre, általában számukra kifejlesztett étrend-kiegészítőket, vitaminokat, immunerősítőket szednek, tehát eleve védettek a vírusokkal szemben. Ha meg is fertőződnek, valószínűleg enyhébb lefolyású betegségre számíthatnak.