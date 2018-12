Szoros együttműködést tervez Kassával a megyei önkormányzat

„Az önkormányzati választásokat követően történelmi lehetőségünk van az ideális együttműködés kialakítására. Olyan fejlesztéseket tervezünk, amelyek elsősorban a lakosokat szolgálják” – mondta a reggelit követő sajtótájékoztatón Rastislav Trnka. Az egyik közös projekt Kassa integrált közlekedési rendszere lesz, mely kényelmesebb és biztonságosabb utaztatást, valamint a költségvetés csökkentését teszi lehetővé. A rendszer módosításával minőségi szolgáltatást szeretnének nyújtani és felkelteni az emberek tömegközeledés iránti érdeklődését. „A tömegközlekedés fejlesztéséhez szükséges uniós támogatásokat csak az integrált rendszer beindítása után tudjuk igényelni” – magyarázta Polaček. Mint kiderült, az új közlekedési rendszer keretében gyűjtőparkolókat alakítanak ki a város szélén. „Kevesebb autós hajtana be a belvárosba, ezzel pedig megszűnnének a dugók és felgyorsulna a közlekedés. Ezeket a fejlesztéseket már a város területrendezési tervezetébe is belefoglaltuk” – magyarázta Trnka. A megyei és a városi önkormányzat prioritásai közé tartozik a kerékpárutak fejlesztése is, melynek keretében befejeznék az európai nagyvárosokat összekötő Eurovelo 11 projeket is. A Kassát érintő 45 kilométeres szakasz a város számos részét átszelné. A projektet a tervek szerint már 2023-ban befejezhetik. „A legutolsó, de számomra nagyon fontos pont egy városi aquapark felépítése, hiszen Kassa közelében számos olyan termálforrás van, ami most még kihasználatlanul áll. Az aquaparknak köszönhetően a lakosoknak nem kellene például Magyarországra utazniuk, ha felfrissülésre, fürdőzésre vágynak” – zárta Jaroslav Polaček.