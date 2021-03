Szoros együttműködés az egészségügyi ellátásért

Miroslav Jaška a kórház helyzetéről beszámolva egyebek mellett elmondta, több vakcina érkezésére számítanak a következő hetekben, ugyanakkor már most is nyitottak újabb időpontokat az oltópontjukon. Örömmel fogadják, hogy a város is lobbizik az oltóanyagokért, így most már fokozatosan több vakcina érkezik Komáromba. Év végéig elkészül az új sürgősségi fogadó pavilon, amely az ország egyik legmodernebb ellátóhelye lesz. Kiemelte, a belgyógyászat átalakításakor nem csak az épület külsejét újították fel, hanem a belső részt is a modern kezelés körülményeinek figyelembevételével, így az most a koronavírusos betegek ellátásában is nagy segítséget jelent.

Viola Miklós arról tájékoztatott, hogy az új oltási tervekben a megyei önkormányzatok is kaptak feladatokat, így az egészségügyi bizottságon és a megyei képviselőkön keresztül is segíteni tudnak az ügyben. Mindent megtesznek azért, hogy akár egy újabb oltópont is nyílhasson a Komáromi járásban. A fejlesztések kapcsán támogatásáról biztosította a kórházat.

Keszegh Béla az önkormányzat támogatásáról biztosította a kórház vezetőjét. A város olyan új lélegeztetőgépek beszerzésében igyekszik segíteni, amelyek a koronavírusos mellett más betegségek hatékony kezelésben is kulcsfontosságú szerepet tölthetnek be. Ami az oltást illeti, elmondta, az önkormányzat szükség esetén nagyobb termeket is tud biztosítani a tömeges oltáshoz.