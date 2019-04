Szlovákiai borok Európa élmezőnyében

A háromnapos rendezvényen 656 bormintát kóstolhatott a közönség, a borokat két héttel korábban értékelte a nemzetközi zsűri. Bartalos Gyula borlovag, az eisenstadti székhelyű Európai Borlovagrend legátusa, a Szlovákiai Konzulátus alapító tagja és a borverseny szervezője elmondta, hogy a bírák is meglepődtek a borok minőségén.

„Több volt a kiváló vörösbor, tehát az elmúlt két évben a vörösboroknak kedvezett az időjárás. A fehérborok is finomabbak voltak, mint két éve. Összességében elmondhatjuk, hogy az elmúlt két évben legalább 20-30 százalékkal jobb volt a bortermés, mint az elmúlt években” – jelentette ki a szervező.

Bartalos Gyula hozzátette, hogy több borász különféle versenyeken már megmérettette a borait, így csak az igazán kiváló nedűket nevezték a nemzetközi borversenybe. A hazai borokon kívül egyebek mellett magyarországi, csehországi, romániai, ausztriai, szerbiai és izraeli borokat is kínáltak a fesztiválon. A kiváló minőséget igazolja az is, hogy soha nem kóstolhatott még ennyi aranyérmes bort a közönség, mint idén. Sokan kifejezetten a legmagasabb pontszámot elérő nedűkre voltak kíváncsiak, mások a hazai és a nemzetközi újdonságokat, vagy a különleges jég- és szalmaborokat kóstolgatták szívesen. Bartalos Gyula szerint a verseny azt is megmutatja, hogy merre tart a bordivat és egyfajta útmutatásként szolgálhat a vásárlóknak. „Az elmúlt 38 évben, amióta szervezzük a versenyt, sokat változott a borkészítés és a borfogyasztás és ezzel együtt a borkultúra is. Ehhez szükség volt arra, hogy leromboljunk bizonyos határokat és megváltozzanak az emberek. A borkultúra, az ételek és italok megfelelő párosítása ma már szinte nélkülözhetetlen. Mindez a 38 éves munkából is fakad” – fogalmazott a borlovag.

Az eredmények alapján elmondható, hogy a szlovákiai borászatok is egyre magasabb szintet érnek el a borkészítés terén. A magas pontszámok is azt mutatják, hogy a magyar borok mellett a szlovákok is jelen vannak az európai élmezőnyben.