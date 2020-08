Színes, fröcsögős dripping Érsekújvár főterén

Jackson Pollockra, az absztrakt expresszionizmus kiemelkedő alakjára emlékeztek Érsekújvár főterén a Zmeták Ernő Galéria dolgozói, akik gyerekeket, nevelőket, szülőket és nagyszülőket vontak be a közös alkotásba.

Érsekújvár | Jackson Pollockra, az absztrakt expresszionizmus kiemelkedő alakjára emlékeztek Érsekújvár főterén a Zmeták Ernő Galéria dolgozói, akik gyerekeket, nevelőket, szülőket és nagyszülőket vontak be a közös alkotásba.

Bárki részt vehetett a festésben, aki ma délelőtt a járási székhely főterén járt. A merészebbek megtapasztalhatták, hogyan születik meg egy új alkotás az adott pillanat varázsában sok színes festék csurgatásával, csepegtetésével, fröccsölésével, vagy pecsételéssel. Madarász Decsi Katalin képzőművész, a galéria munkatársa elmondta, a Pollock alkotóműhely a Lég(Új)vár programsorozat részeként valósult meg a kultúra városában.

Az akciófestészet egyfajta performanszként működött, először a téren sétáló édesanyák és három-négy éves korú gyerekeik ragadtak ecsetet, majd az Anton Bernolák Egyházi Alapiskola nyári iskoláját látogató tanulók csoportja és nevelőik csatlakoztak a családokhoz. Az alkotásban részt vevők megtudhatták, hogy Pollock szokatlan eszközöket, homokot, darált üveget is kevert a festékbe, vagy szórt a képre, hogy újszerű struktúrákat hozzon létre. Munkája pont olyan véletlenszerűnek tűnhetett, mint ahogy az érsekújváriak alkottak közösen, holott az alkotót egyfajta ellenőrzött automatizmus jellemezte. Olyan technikával dolgozott, amely nem szabott gátat a pillanat ellenőrizhetőségének, tudta, mit akar elérni. Az érsekújvári főtér padlójára terített több méternyi rajzfelületnél közösen dolgozott Czuczor Szegheő Laura nyelvtanár és hétéves lánya Tímea. Elmondták, hogy az iskolakezdéshez kellett beszerezniük néhány dolgot, ezért utaztak be a városba Andódról. Nagyszerű ötletnek és hasznos időtöltésnek tartották mindketten az utcai festészetet, mivel a galéria alkotóműhelyeibe ilyen sokan be sem férnének.

A Zmeták Ernő Galéria több alkalommal rendez családi alkotóműhelyeket. Legutóbb Luzsicza a közvetítő című kiállítás kapcsán tartottak interaktív tárlatvezetést és a résztvevők a galéria udvarán művészkedhettek. Augusztus derekán nyitották meg a galériában a Szia művészet nyári tábort, ahol számos izgalmas kalandban, művészeti élményben volt része a gyerekeknek.