"Szeretném megismerni az országot"

Adam Sterling 2016-tól tölti be ezt a tisztséget, azóta már számos szlovákiai városba ellátogatott. A lévai és az érsekújvári látogatás során a nagykövet időt szánt arra, hogy találkozzon és beszélgessen a középiskolásokkal, megismerkedjen mindkét város vezetésével és megtekintsen néhány jeles történelmi és kulturális központot.

Adam Sterling a kétnapos szolgálati útját Érsekújvárban a Zmeták Ernő Galéria megtekintésével zárta, ahol Helena Markuseková, a megyei fenntartású központ igazgatója kalauzolta végig az értékes műalkotásból álló állandó kiállításon, és bemutatta Kassák Lajos műveit.

Az elmúlt két nap során számos találkozóra került sor, hogyan értékelné őket, milyen tapasztalatokkal, benyomásokkal távozik a régióból?

Nagyon sok minden történt velem az elmúlt két napban, és három olyan fiatallal is beszélgettem, akik egy ideig az Amerikai Egyesült Államokban tanultak. Szó volt a cserediák programról és nagy örömmel töltött el, hogy több diák is érdeklődött a külföldi továbbtanulás iránt. Jólesett, hogy rákérdeztek a kiutazási lehetőségekre, az ottani tanulmányi feltételekre, valamint a munkalehetőségekre. Érsekújvárban a szlovák gimnázium diákjaival találkoztam, akikkel a toleranciáról és az extrémizmusról is beszélgettünk, példaként említettem nekik New Yorkot, fiatalkoromban ott láttam azt, milyen sokféle nemzetiség él együtt. Találkoztam továbbá a Rotary club lévai szervezetének a tagjaival, valamint a város vezetésével.

Ezek szerint Ön volt Ján Krtík, az újonnan megválasztott lévai polgármester első vendége, akit fogadott a városházán?

Igen. Előző nap iktatták be a polgármestert, és mi másnap reggel találkoztunk, szívélyes fogadtatásban volt részem. Léva nagyon szép történelmi város, jártam a főterén, és ellátogattam a zsinagógába. Úgy érzem, mindkét város, Léva és Érsekújvár is fejlődik gazdasági téren, és a találkozók, a beszélgetések ebben még inkább megerősítettek.

Tudomása volt arról, hogy Klein Ottokár, Érsekújvár polgármestere operaénekesként is ismert?

Természetesen. Nagy operarajongók vagyunk a feleségemmel, és ez Klein Ottokárral már a beszélgetésünk elején szóba került a zene. A közös ebéden a várost érintő témák kapcsán szó volt a fiatalok bevonásáról a társadalmi és a politikai életbe, illetve a nemzetiségek együttéléséről. Megbeszéltük, hogy találkozunk még.

Léva és Érsekújvár után vár még önre valamilyen program, mielőtt visszatérne a fővárosba?

Még egy állomása lesz a régióbeli látogatásomnak. A bélai Chateau kastélyban részt veszek a Globsec globális külpolitikai és biztonságpolitikai fórumon. Tudomásom szerint a Globsec alapítója, Vass Róbert is érsekújvári származású. Korábban már ellátogattam olyan, magyarlakta városokba, ahol találkoztam a helyi szlovákok és magyarok képviselőivel, például Komáromban, Nagykürtösön, vagy Somorján. Szeretném minél jobban megismerni az országot, még több emberrel találkozni, tapasztalatot cserélni, ezzel is szorosabbá, hatékonyabbá téve a két ország együttműködését.