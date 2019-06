Szeretet – jótékonysági kiállítás Komáromban Póda Andráska javára

„Több településen, Párkányban, Galántán, Komáromban, Naszvadon, Galántán és Esztergomban szervezek festőműhelyeket amatőr festőknek – mondta Csollár Nelli. – Andráska nagymajára és édesanyja is részt vett egyik-másik foglalkozáson, így szereztem tudomást a kisfiú betegségéről. Amikor felvetettem a tanítványaimnak a jótékonysági kiállítás ötletét, mintegy 120 képet ajánlottak fel saját munkáik közül. A képek eladásából származó teljes bevétel a kisfiú gyógykezelését szolgálja majd.”

Andráska 2017. július 21-én születetett Galántán, egy nagyon ritka és súlyos diagnózissal (AMC – Arthrogryphosis Multiplex Congenita és kombinált PEC Equinovarus Congenitus). „Sajnos, a terhességem alatt az orvos nem vette észre a rendellenességet, sem a dongalábat, sem azt, hogy szivárog el a magzatvíz. Ha ez időben kiderül, mérsékelni lehetett volna a tünetek súlyosságát – mondta lapunknak az édesanya, Banský Katalin. – Andráska alacsony súllyal, erős sérvvel, ortopédiai elváltozásokkal, merev izmokkal-inakkal, a magzatvíz hiányától pedig felfekvésekkel született. A vállai ki voltak fordulva, könyökét nem tudta és a mai napig sem tudja a behajtani, lábai a csípője mellett, békalábszerűen helyezkedtek el. Az orvosok akkor azt mondták, ülni sem fog tudni.” A család azonban nem akar ebbe beletörődni, minden lehetséges gyógymódot felkutatnak és kipróbálnak, ami a kisfiú fejlődését segíti. Rendszeresen járnak Budapestre a Dévény Anna által kifejlesztett DSGM gyógykezelésre, Vojta tornára, a soproni neuro-rehabilitációs központba, a pöstyéni Adali központba, Dunajká Lužná-i intézetbe. Ezek közül azonban csak az utóbbiban folytatott kezeléseket téríti a biztosító, de ahhoz, hogy a kisfiú állapota folyamatosan javuljon, valamennyire szükség van. „Amikor az ortopédorvos meglátta, hogy András 11 hónaposan ül, könnyeivel küszködött, el sem akarta hinni – mesélte az édesanya. – Rendszeres torna, a sok-sok kezelés nélkül ez nem lenne lehetséges. Ma már képes fogni a kezével, rajzolgat (néhány rajzát a jótékonysági tárlaton is kiállítják – a szerk. megj.), fenéken csúszva közlekedik. Remény van rá, hogy egyszer talpra is tud állni, ehhez azonban speciális műtétekre van szükség, amit Németországban, Aschau am Chimengauban a gyermek ortopéd klinikán végeznek. Erre várunk most, sajnos, kétszer el kellett halasztani a műtétet, mert Andráska megbetegedett. A biztosító ezeket a beavatkozásokat téríti, de csak akkor, ha szeptember végéig lezajlik mindkét műtét és utókezelés. Most minden percben arra várunk, hogy hívjanak, mehetünk.” A kisfiú szellemileg teljesen ép, és a család azért küzd, hogy egyszer teljes, önálló életet élhessen.

A pénteken nyíló tárlaton kiállítók névsora: Balázsová Eva (Galánta), ifjabb és idősebb Bansky Katalin (Galánta), Bartakovics Lilly (Galánta), Bartalos Erzsébet (Egyházgelle), Csollár Nelli (Esztergom), Csontos Éva (Esztergom), Hatnančíková Edita (Galánta), Juhász Ágota Luba (Libád), Kátai Antalné (Tát), Kissné Gál Irén (Komárom), Králiková Marta (Komárom), Miriakné Fazekas Ilona (Bátorkeszi), Pálinkás Ildikó (Galánta), Párkánská Gizella (Garamkövesd), Póda András (Galánta), Poloma Ágnes (Köbölkút), Sebők Mária (Nagyfödémes), Skuta Erika (Párkány), Soóky Viktória (Párkány), Šudyová Mária (Dunaszerdahely), Szabó Márta (Nagyfödémes), Szilágyi Beáta (Párkány), Tóthová Monika (Galánta), Turiničová Čerňanská Adriana (Komárom), Varga Lászlóné Éva (Sárisáp), Vrábelová Eva Evelyn (Léva). A kiállítás egy hónapig látható.

Mindazok, akik segíteni szeretnék Andráska gyógyulását, megtehetik azt a kiállított képek megvásárlásával, de az

SK1375000000004024988234 számlaszámra

küldött pénzadománnyal is.