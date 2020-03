Szerdától nyári buszmenetrend Nyitra megyében

A rendelkezés a hétvégi, illetve az ünnepnapokra is vonatkozik. Erre a megyei önkormányzat döntése miatt van szükség. A munkahelyekre való utaztatás továbbra is teljes egészében érvényes marad. A változásokról társaság folyamatosan informálja az utasokat az arriva.sk honlapon, ahol lehetőség van rendszeres eletronikus hírlevél igénylésére is.

