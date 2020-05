Személyeskedő vita után született kompromisszum

A városi képviselő-testület még márciusban jóváhagyott egy költségvetést, mely több mint 20 millió euró bevétellel és 15 ezer eurós többlettel számolt. Mivel a koronavírus-járvány miatt jelentős gazdasági visszaeséssel kell számolni, a képviselők az áprilisi testületi ülésen úgy döntöttek, új büdzsét kell kidolgozni. Döntés született egy gazdasági válságstáb létrehozásáról is, melynek segítenie kell az új költségvetés létrehozását. A kommunikáció azonban valahol zátonyra futott, mert a május 26-i ülésre két költségvetés-tervezet is érkezett. Az egyiket a város gazdasági osztályának vezetője, Miroslav Bielak dolgozta ki, a másikat pedig a Merjünk gyorsítani képviselői frakció nyújtotta be módosítási javaslatként.

Nagyon eltérő tervek

Miroslav Bielak költségvetése 2020-ban 18 732 184 euró bevétel mellett 18 692 222 euró kiadással számolt, ami 39 962 eurós tartalékot eredményezett volna. Ezzel szemben a Merjünk gyorsítani frakció jóval komolyabb megszorítások árán nagyobb tartalék létrehozását szerette volna elérni. Az ő tervezetük további 271 686 eurós megtakarítást javasolt, tehát összesen több mint 311 ezer eurós tartalék létrehozását eredményezte volna. Roman Vaľo, a Merjünk gyorsítani frakció vezetője szerint optimalizálással és jó menedzseri döntésekkel ez a tervezet is kivitelezhető lenne. A javaslat például a Gömöri Hírlapot és a Turisztikai-információs Központot a városi hivatal helyett a városi művelődési központ irányítása alá vonná, és funkciók összevonásával működtetné őket tovább. Spórolnának a propagációs anyagok kiadásán, a hivatalos látogatóknak szánt ajándéktárgyakon, a vásárokon és egyéb tételeken. Vaľo azt is javasolta, hogy a képviselők bérét 50%-kal csökkentsék amíg a krízis tart, és az így nyert összeget a tartalékalapba utalják. A képviselők ezt egyöntetűen támogatták, a költségvetés körül azonban már nem volt ilyen nagy az egyetértés.

Személyeskedő vita

Jozef Šimko polgármester nem értett egyet a Merjünk gyorsítani frakció javaslatával. Teátrális fellépésében hosszasan kritizálta Vaľóékat, a város fejlődésének fékezésével, sőt, Rimaszombat szétverésével vádolva őket. A polgármester szerint igaz, hogy a módosító javaslat nagyobb tartalékot eredményez, de cserébe megállítaná a város fejlődését. Abban is kételkedett, hogy a vmk át tudná venni a Gömöri Hírlap kiadását. Ezt Milana Jutková, a vmk igazgatónője is megerősítette, mondván, a vmk munkatársainak erre sem kapacitásuk, sem képesítésük nincs. Šimko arra is rámutatott, hogy a frakció által javasolt költségvetés óhatatlanul elbocsátásokat eredményezne, ezért nem írhatja alá. Roman Vaľo elutasította a vádakat, mondván a városra váró krízis indokolja a megszorításokat. A polgármestert azzal vádolta meg, hogy a konstruktív hozzáállás helyett színészkedik. A nézetkülönbségből többórás vita kerekedett, több képviselő is felszólalt, és az olykor személyeskedéstől sem mentes beszólásokra Jozef Šimko polgármester hasonló stílusban válaszolt.

Villáminterjú Roman Vaľo képviselővel Hogyan sikerült a 15 perces szünetben megegyezni a költségvetésről, ha az ülés előtt hónapokig vitáztak a büdzséről? A város első költségvetés-tervezetét nagyjából két hete mutatták be nekünk. Ehhez módosításokat javasoltunk a gazdasági osztály vezetőjének és a polgármester-helyettesnek. Elvártuk, hogy ezeket beledolgozzák a költségvetésbe. Amikor elkészült a tervezet, rájöttünk, hogy a városi hivatal egy javaslatunkat sem dolgozta be a költségvetésbe, hiába nyújtottuk be őket a törvényes határidőig. Javaslataink spórolást szorgalmaztak, mert – ahogy a mai ülésen már elmondtam – csak addig nyújtózkodhatunk, míg a takarónk ér. Ez a takaró pedig egyre rövidebb lesz, mert az egészségügyi válságot egy gazdasági válság fogja követni. Hosszas harc után, amely során a polgármester a futballt és a tekepályát védte, mi pedig spórolást javasoltunk, hogy a város működhessen – lényegében kompromisszumot kötöttünk, mi is engedtünk és a polgármester is. Erre a teátrális bohózatra nem lett volna szükség, ha a polgármester a mi frakciónk tagjait is meghívja a tárgyalásokra, ahogy a többi képviselőt. Mi ugyanúgy mandátumot kaptunk és számos választót képviselünk Rimaszombatban. Mindannyian azt akarjuk, hogy a város működjön és fejlődjön. Mi lesz, ha a polgármester nem írja alá a most jóváhagyott büdzsét? Ha jól értettem, még nem döntötte el. Ez a javaslat tényleg egy kompromisszum, egyedül a tekepálya jelent problémát. Meglátjuk. Tíz napja van arra, hogy aláírja, ha nem teszi, akkor a testületnek három hónapja van, hogy megtörje a vétót.

Kompromisszum

A vita csitultával a képviselők és a polgármester sorra vették a büdzsé vitás pontjait, és hat órával az ülés megkezdése, valamint két 15 perces szünet után kompromisszum kezdett körvonalazódni. Ennek értelmében a Gömöri Hírlap és az információs központ a városi hivatalnál marad, a városi futball 150 ezer, a jégkorong 20 ezer, a többi sportklub 30 ezer eurót kap. A kultúrát 15 ezer euróval támogatja a város. A kompromisszumos költségvetési tervezet 92 ezer eurós tartalékkal számol. A képviselők végül nem sokkal este fél kilenc után elfogadták ezt a javaslatot, Jozef Šimko azonban máris jelezte, nem biztos, hogy aláírja ezt a büdzsét. Ő ugyanis azt akarta, hogy a városi tekepálya fenntartására szánt összeget emeljék meg, de a képviselők ebbe már nem mentek bele. Šimko mégis elégedetten nyilatkozott az Új Szónak.

„Elégedett vagyok a költségvetéssel, a képviselő-testület 90 százalékban tiszteletben tartotta a javaslataimat. Egyedül a városi tekepálya ügyében nem született konszenzus.ˮ

Elmondta, azért tartja szükségesnek a tekepályára szánt összeg megemelését, mert nem akarja elengedni az ott dolgozó alkalmazottat, távozásával megszűnne a kávézó. A polgármester szerint az alkalmazott helyére kiírt pályázat túl magas kritériumokat támaszt, arra egy vállalkozó sem fog jelentkezni, így az elbocsátás a már bejáratott hely végét jelentené. Végül nem zárta ki, hogy aláírja a város új költségvetését.

„Alszom rá egyetˮ

– zárta le a kérdést.

A testületi ülés a költségvetés elfogadásával csak a tervezett program felét tárgyalta meg, így jövő kedden folytatódik a tanácskozás.