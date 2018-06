Szelektív hulladékgyűjtés Nagykaposon

Nagykapos | Huszonkét hulladékgyűjtő szigetet alakít ki a városvezetés, a lakosok szelektíven gyűjthetik a szemetet.

Soltész Andrea, a városi hivatal projektmenedzsere elmondta, a szelektív hulla-dékgyűjtés feltételei eddig is adottak voltak, még 2011 novemberében pályázott a város a környezetvédelmi minisztériumhoz, támogatást kértek egy gyűjtőudvar kialakításához. Az 1 316 475 euró költségű fejlesztés megvalósítását egy bártfai cég kezdte el, a létesítményt 2015-ben nyitották meg. A gyűjtőud-varban ingyen lehet leadni a műanyagot, az üveget, a műszaki berendezéseket, a vasat és az acélt, valamint az elöregedett gumiabroncsokat. Ehhez a nagykaposi polgároknak csupán a személyi igazolványukat kell felmutatniuk.

A város 22 pontján a közeljövőben új hulladéktároló edényeket helyeznek ki, hogy ezzel is javítsák a szelektív gyűjtés feltételeit. Ilyen konténerek eddig is voltak a településen, de a lakosok többsége nem szelektálta a háztartási hulladékot. A sárga, a zöld és a kék színű konténerek mellé most barnákat is kihelyeznek, a műanyagon, a papíron és az üvegen kívül most már a fémhulladékot is külön lehet tárolni. A projektmenedzser tájékoztatása szerint hamarosan ismeretterjesztő kampányt indítanak a város weboldalán és az önkormányzat lapjában, a Copusban, ahol a lehetőségekről tájékoztatják a lakosokat. A gyűjtőudvart egyébként bővíteni szeretnék, az ehhez szükséges pénzt pályázat útján próbálják megszerezni. A város vezetése korábban megvásárolta a létesítmény melletti földterületet. A meglévő gépek mellé újakat vásárolnának, komposztáló kialakítása is a tervek között szerepel, de az ehhez igényelt támogatást nem kapta meg a település.