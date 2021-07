Suzuki: kevés a félvezető és a chip, ezért az egy műszak

Párkány/Esztergom | Már a július kilencedikei határblokádok idején is olyan információk keringtek a neten, hogy a Suzuki ezek miatt is kényszerül most a héten csak egy műszakban termelni, mert kétséges, hogy a szlovákiai munkások be tudnak menni műszakra. A cég mindezt határozottan cáfolja.