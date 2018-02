Somorjáról nemsokára akár hajóval is utazhatunk Pozsonyba

Somorja/Pozsony | Martin Borguľa, Pozsony óvárosi képviselője, városi és megyei képviselő ötlete volt, hogy legyen rendszeres hajójárat Somorja és Pozsony között.

„Amikor meghallottam, hogy a pozsonyi Propeller helyére kávézót terveznek, arra gondoltam, hagyjuk meg eredeti rendeltetésének. Itt egy folyó, amely lehetőséget ad arra, hogy eljussunk valahonnan valahová. Adott egy kritikus szakasz, amely egyike a legtelítettebbeknek, a forgalmi dugók naponta ismétlődnek, reggel Pozsonyba, délután Pozsonyból Somorja felé. Ha lehetnek rendszeres hajójáratok a horvátországi szigetek és a szárazföld között, miért ne lehetne a Dunát nálunk is kihasználni. Örülök, hogy az utóbbi években a várostervezők és beruházók is felismerték a folyó adta pluszértéket, de remélem, ez még csak a kezdet. Sokkal több lehetőséget rejt egy települések közt kanyargó folyó, mint amire eddig kihasználtuk. Nemcsak a közlekedést könnyítené meg, de lendíthetne a turistaforgalmon is. Egy kellemes hajókázás Dévénytől Bősig, menet közbeni kikötőkkel, a River Parkkal, az Euroveával, a dunacsúnyi Danubiana kiállítógalériával biztosan érdekelné a Pozsonyba látogató turistákat. Ez még csak egy ötlet, de már nagyon sok visszajelzést kaptam. Jövő héten találkozunk Juraj Drobával, Pozsony megye elnökével, Ivo Nesrovnallal, Pozsony főpolgármesterével és Radoslav Števčíkkel, Pozsony Óváros polgármesterével. Azt várom, hogy minden résztvevő megpróbálja felmérni a megvalósítás lehetőségeit” – mondta Martin Borguľa, aki szerint mindenkit várnak, aki konkrét ötlettel, esetleg felajánlással hozzájárul a tervhez.

Somogyi Katalin