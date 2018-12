Somorján is megnyílt a karácsonyi vásár

Fellépett az E-star nyelviskola is, majd a Bangó házaspár, Mezei Ati karácsonyi dalokat énekelt. Ma 16 órától az óvodások műsorát láthatja a közönség, fellépnek a Corvin Mátyás alapiskola tanulói is, majd a szlovák óvodások. A Fő téren felállított, kivilágított karácsonyfa környékén finomságokat kínáló utcai sátrakat állítottak fel, a pecsenyétől kezdve a kürtös kalácsig mindenféle finomság kapható. Kézzel készített karácsonyi díszek, a fából faragott játékok, mézből készült termékek is kaphatók. Van itt bőrdíszműves sátor is, de kaphatók ékszerek, ruhák és egyéb kiegészítők is. Pénteken este fellép a Glamour zenekar karácsonyi gyermekműsorával, majd következik az Erox Martini-koncert és az estét a Déjavu fellépése zárja. A karácsonyi vásár szombaton is folytatódik, az árusok estig kínálják portékáikat a Fő téren. (samorin.sk)