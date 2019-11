GALÉRIA: Sokan várták Čaputovát Dunaszerdahelyen

Nagy érdeklődés övezi Zuzana Čaputová köztársasági elnök első látogatását Dunaszerdahelyen. Az elnök asszony tett egy rövid sétát a városban, tárgyalt az önkormányzat, valamint a helyi kulturális intézmények képviselőivel. A Kortárs Magyar Galériában a kulturális élet személyiségeit is meghallgatta.

Nagy érdeklődés övezi Zuzana Čaputová köztársasági elnök első látogatását Dunaszerdahelyen. Az elnök asszony tett egy rövid sétát a városban, tárgyalt az önkormányzat, valamint a helyi kulturális intézmények képviselőivel. A Kortárs Magyar Galériában a kulturális élet személyiségeit is meghallgatta.

Zuzana Čaputová a Dunaszerdahelyi járásban és a járásközpontban is fölényes győzelmet aratott a tavalyi elnökválasztáson Marič Šefčovič felett. A lakosok közel 84 százaléka adta voksát az elnök asszonyra. Hájos Zoltán polgármester magyarul és szlovákul is köszöntötte az államfőt, majd elmondta, ez volt az egyik oka annak, hogy meghívták őt a városba. Sokan összegyűltek délelőtt a városi hivatal előtt, ahol a Csallóközi táncegyüttes ifjú táncosai köszöntötték az elnök asszonyt, aki szívélyesen üdvözölte a lakosokat, megdicsérte a táncosokat és egy közös fotót is készíttetett velük.

„Kíváncsiak vagyunk rá, nagy megtiszteltetés, hogy ellátogatott Dunaszerdahelyre” – mondta az egyik nézelődő.

Egy másik lakos inkább várt az ügyintézéssel, csak azért, hogy megpillanthassa az elnököt.

A köztársasági elnök a polgármester kíséretében elsétált a városi művelődési központig, majd a Vámbéry térre, útközben Vámbéry Ármin keletkutató szobránál is megálltak. A Vermes-villában található Kortárs Magyar Galéria tárlatának megtekintése után a kulturális élet képviselőivel beszélgetett Zuzana Čaputová. Többek között Beke Zsolt irodalomkritikus, N. Tóth Anikó irodalomtörténész, Szalay Zoltán író, jogász, Gazdag József író, Rácz Vince a Pátria Rádió műsorvezetője, valamint L. Juhász Ilona néprajzkutató vett részt a zártkörű beszélgetésen.

Délután Kisudvarnokban folytatódik az elnök útja, ahol a helyi óvodásokkal is találkozik. A sajtótájékoztató után a dunaszerdahelyi Minit gyárban zárja a látogatást Zuzana Čaputová.