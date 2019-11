Soha nem látott képek a kassai bársonyos forradalomról

Harminc éve a november 17-ei prágai tüntetések után néhány nappal Kassán is az utcára vonultak az emberek. A történésekről rengeteg fotó készült, többek között olyanok is, melyeket a nyilvánosság csak most, 30 évvel később láthat.

A Kassai Magyarok Fóruma által időrendi sorrendben bemutatott képeket a napokban mutatták be a Mészáros utcai Nemzetiségek Klubjában. A felvételek egy részét korábban már láthatta a nagyérdemű közönség, azonban olyan fotókat is kiállítottak, amelyeket a szerzőn kívül eddig senki sem látott. „Bevallom, a képek készítésekor és az azt követő napokban nagyon féltem. Attól tartottam, becsöngetnek hozzám és elkérik a filmtekercseket, hogy megtudják, ki mindenki látható a negatívokon. Egész este arra vártam, hogy keresni fognak, de szerencsére senki sem jött utánam. A fotók alapján történő beazonosítás egyébként már akkor is bevált szokás volt, megesett, hogy a tüntetéseken megjelenteket a képek alapján állították előˮ – magyarázta lapunknak Fáber Zsolt, aki az 1989-es bársonyos forradalom kelet-szlovákiai történéseit elsősorban Praktica típusú fényképezőgépének objektívén keresztül élte és örökítette meg.

Változó világ

„A bársonyos forradalom mindenki számára egy hatalmas dolog volt. Éreztük, hogy változik a világ, hogy valami történik körülöttünk. Mi még a szocializmusban nőttünk fel, de mire befejeztük az iskolát, a szocialista rendszer szerencsére véget ért, és úgy érzem, azóta minden iszonyatosan megváltozott. Megváltoztak az emberek, az emberi viszonyok, abban viszont nem vagyok biztos, hogy ez mennyire jelent jót vagy rosszat. Akkoriban sokkal inkább egymásra voltunk utalva, törődtünk egymással. Ma már mindenki magával törődik, mert ugye mindenkinek mindene megvanˮ – mondta Fáber. A magát csak amatőrnek tituláló fotós beszélgetésünk során azt is elmondta, hogy a prágai megmozdulásokat követően Kassán is rengeteg téma hevert az utcákon, de számára mégis a kassai fehér ház előtti tüntetés volt a legérdekesebb. Elmondása szerin szinte biztos volt benne, hogy egy olyan eseményről van szó, ami soha többé nem fog megismétlődni.

A fiók mélyén

„Az, hogy a képek mindmáig nem láttak napvilágot, igazából csak annak köszönhető, hogy a fiók mélyén lapultak. Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer kiállítják őket, de azt sem, hogy egy külön közönség fog érdeklődni irántuk. Nem én voltam az egyetlen, aki akkor képeket készített, de mivel az enyémek eddig a világ elől bujdostak, úgy érzem, valami újat tudunk mutatni az embereknekˮ – nyilatkozta az Új Szónak Fáber Zsolt.

Hanesz Zoltán, a rendezvény egyik öltetgazdája elmondta, a kiállítás apropója természetesen a bársonyos forradalom harmincadik évfordulója, és mivel Köteles Szabolcs iparistaként, ő pedig egyetemistaként élte meg a rendszerváltás éveit, úgy gondolták, a kiállítás méltó megemlékezés lenne. „Ha nem lettek volna olyan autentikus fotóink, mint amilyeneket Fáber Zsolt készített, akkor az ötlet valószínűleg nem valósult volna meg. A saját fotóinkat egyébként profi fényképészek, többek között Juraj Jančo, Varga Tibor és Milan Kapusta fotóival, illetve Balassa Zoltán korhű plakátgyűjteményével is kiegészítettük, melyeket két helyiségben, időrendi sorrendben mutatunk be. Van néhány olyan fotó is, amelyen a megnyitón megjelentek viszontlátták magukat, de régi ismerőseink, barátaink is kivehetők a képeken. Azt hiszem, a nosztalgián túl azért azt is jelenti, hogy mindenki részt akart venni egy olyan ügy mellett, ami manapság a rendszerváltás legkomolyabb tettének tekinthetőˮ – zárta Hanesz Zoltán.