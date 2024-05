Sikerportré Ingrid Ludvikovával: A szenvedéllyel végzett munka sikeressé tesz

Beszélgetésünk közben Ingrid Ludviková többször visszatért szülővárosára, Párkányra, amely domináns volt pályája alakulásában.

„Nagyon meghatározó volt számomra Párkány, és a mai napig az, gyakran visszajárok a szüleimhez. Az érdeklődési köröm korán az angol nyelvre, az újságírásra és a politikára irányult. Mindhármat érdeklődve figyeltem gyerekkorom óta, és szerencsére volt lehetőségen kipróbálni. Rendszeresen küldtem be írásokat a Párkány és Vidéke regionális lapba. Valamelyik éven, angol anyanyelvi lektor érkezett a városunkba, akkor szerettem meg végérvényesen az angol nyelvet. Egyre világosabb lett az irány, tudtam, hogy külföldön szeretném magam kipróbálni, megtapasztalni, milyen az élet egy nagyvárosban. Az, hogy kétnyelvű közegben nőttem fel, a későbbiekben is mindig meghatározó volt számomra. Akkoriban a párkányi gimnáziumban, ahol tanultam, ugyanazon épületben, egy igazgatóság alá tartozott a szlovák és a magyar gimnázium. A tanárok többsége mindkét részen tanított, a diákok pedig jól ismerték egymást, mondhatni, a magyar és a szlovák együtt élt. Azt gondolom, az ilyen közeg gazdagabbá tett minket, nem elválasztott. Könnyebben sajátítok el egy új idegen nyelvet, máshogyan működik az agyam. A mai napig másképpen állok egyes helyzetekhez, másféleképp mérlegelek, értékelek dolgokat, mint olyasvalaki, aki homogén közegből jön.”

Az Európai Bizottság sajtó- és médiaosztályának vezetője a gimnázium utolsó évét Selmecbányán végezte, az egyetemi tanulmányait Nyitrán folytatta angol–újságírás szakon, majd sok éven át élt és dolgozott Prágában.

„Amikor Prágába kerültem, kezdetben egy utazási irodánál fordítottam, később egy angol nyelvű lapnál kaptam állást, ahol rengeteget tanultam a tapasztalt, amerikai kollégáktól, jó iskola volt. Minden fontosabb közéleti eseményre bejutottunk, inspiráló volt. Három évet dolgoztam Nagy-Britannia prágai nagykövetségén, ott már hasonló munkakörben, mint most, tehát szóvivőként. Akkor jött egy lehetőség és megpályáztam egy gyakornoki programot az Európai Bizottságnál.”

Ahány nyelv...

...annyi ember.

„Az Európai Unió intézményeinél minden egyes beszélt nyelv új ajtót nyit ki, mindegyik egyenértékű a többivel. A bizottságnál újra megtapasztaltam, milyen nagy előny, hogy kétnyelvű közegben nőttem fel.”

Az Európai Bizottság az Európai Unió döntés-előkészítő, végrehajtó, döntéshozó, ellenőrző és képviseleti szerve. Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa mellett egyike az Európai Unió három fő kormányzati intézményének.

„Nagyon érdekes fél évet töltöttem Brüsszelben, nemzetközi környezetben. A sztázs alatt minden egyes intézménybe nyitott ajtók várják a gyakornokokat, betekintést engednek ennek a nagy gépezetnek a működésébe, rengeteg ismeretségre lehet szert tenni. Mindenkinek ajánlom, hatalmas lehetőség annak, aki ebben a szférában szeretne évényesülni. Bár nem egyszerű feladat bejutni és megcsinálni az igényes, minden részletre kitérő felvételi vizsgákat.”

Ingrid Ludviková útja 13 évvel ezelőtt vezetett Pozsonyba, az Európai Bizottság szlovákiai képviseletéhez. Az állandó képviselet fő feladata segíteni a bizottság működését az adott országgal folytatott kapcsolattartás és kommunikáció során.

„12 év külföldön eltöltött év után kerültem vissza Szlovákiába, akkor még nem szóvivőként, hanem a politikai és sajtóosztály munkatársaként. A sajtóosztályon végzett munkánk nagyon változatos, a témák sosem ugyanazok, sosem ismétlődnek. Konkrét, meghatározott struktúrája van a tájékoztatásnak, mi az, amit kommunikálhatunk kifelé és mit nem. Nagyon jól koordinált a munka, minden egyes témának külön szakértője és szóvivője van Brüsszelben, ők segítik a mi munkánkat. Ami a sajtóhírekben megjelent, azt nyugodtan kommunkálhatjuk a média felé, azon túl többnyire egyeztetünk a szakértővel.”

A pozsonyi képviseleten valamivel több mint húszan dolgoznak. A képviselet sajtóosztálya egyfajta központ, minden információ, ami Brüsszelből jön, befut ide. A képviselet elsődleges feladata a médiával való kapcsolattartás és az Európai Bizottság hivatalos állásfoglalásának pontos közvetítése. Fontos feladata van digitális csapatnak is, naprakészen kell tartani és ellátni a legfrisebb hírekkel a közösségi platformokat, a fiatalabb generáció már innen tájékozódik. A képviselet együttműködik a különböző minisztériumokkal is, illetve minden évben ott vannak a Pohoda Fesztiválon.

Húsz éve az EU-ban

2004. május 1-jén Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia állampolgárai uniós polgárok lettek. A csatlakozással rengeteg olyan dolgot nyertünk, amelyeket ma már természetesnek veszünk. Az unió egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és tőke szabad áramlását.

Mi változott a húsz év alatt, eu­ro­optimistákból euroszkepticisták lettünk?

„Folyamatosan igyekszünk kommunikálni a nyilvánosság felé, hogy a csatlakozás előnye nem csak abból áll, hogy mennyi pénz érkezett az országba, mennyi pénzt sikerült lehívni a különböző alapokból. Az Európai Unió nemcsak egy pénztárca, hanem a lehetőségek tárháza is. Ma már természetesnek vesszük, ha Magyarországra utazunk, elég egy személyi igazolvány. A húszéves évforduló alkalmából a sajtóosztályon összeszedtük mindazt, amivel Szlovákia ez idő alatt gazdagodott és egy tájékoztató füzetben kiadtuk. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, az uniós tagság abban is áll, hogy szolidárisak vagyunk egymással, kölcsönösen segítjük a másikat, elfogadóak és egyenlőek vagyunk. Ott van például az Erasmus, amely az unió zászlóshajója, az egyik legsikeresebb projektje. Talán nincs is diák, aki nem vett részt ezen a programon. Az utazás, a tanulás, más kultúrák megismerése tágítja a látóhatárt és hazatérve saját országukba a fiatalok talán javítani tudnak az otthoni helyzeten. Odafigyelünk arra is, hogy megszólítsuk a fiatalokat, kijárunk előadásokat tartani középiskolákba. Jó lenne, ha tudatosítanánk, Európa és Brüsszel mi vagyunk, mind a 27 tagállam. Jó lenne, ha a média és a hazai politika nem külföldi hírekként kezelné az európai uniós híreket. Szlovákia egyenértékű partner az összes többi uniós országgal, az asztalhoz ugyanolyan jogokkal ül. Hasonlóképpen megvan a lehetősége, hogy érvényesítse az érdekeit.”

Az utóbbi években közkedvelt lett a DiscoverEU program is, ahol évente több ezer fiatal kap vasúti igazolványt, és fedezheti fel Európát és annak gazdag kultúráját. Az Erasmus + mobilitási és együttműködési lehetőséget kínál már a tanároknak is, szervezeteknek, középiskolásoknak, szakmai gyakorlatra is szól. Az unió ösztöndíjat ajánl a különböző művészeti ágakban alkotóknak.

Munka és szenvedély

„A siker kulcsa számomra két összetevőből áll, egyik a szenvedély, amellyel a munkámat végzem. A másik, hogy erősen hiszek az értékrendben, amelyeket az intézményünk képvisel. Azzal, amit az Európai Bizottság képvisel, teljes mértékben egyetértek és büszke vagyok arra, hogy ilyen intézményben dolgozom. Öröm az, ha munkám által tovább tudom adni ezeket az értékeket másoknak is. Ugyanezt látom a kollégáimom is, elhivatottan és szenvedéllyel végzik a munkájukat, hisznek benne. Munkánk elismeréseképpen többször nemzetközi díjban részesültünk, ami természetesen nagyon jólesik. Nagyon jó érzés, amikor pozitív visszajelzést kapunk, akár nemzetközi szinten, akár a különböző nyilvános eseményeken. Odajönnek hozzánk az emberek és megköszönik, hogy megértettek valamit abból, amit szerettünk volna átadni. Ez minket tovább hajt és ösztönöz, hogy még nagyobb odaadással és szakmaisággal végezzünk a feladatainkat. Sikernek éltem meg, amikor megbíztak egy csapat, a sajtóosztály vezetésével és szóvivőnek jelölt az akkori vezetőség. Siker az újságírók pozitív visszajelzése, hogy időben megkapják tőlünk a kért anyagot, a sajtóhíreket, mert irodánk gyorsan és színvonalasan működik.”

Ingrid Ludviková azzal zárta a beszélgetést, hogy egy uniós intézményben dolgozva úgy érezhetjük, hozzájárulunk valami nagyobb dolog létrehozásához.