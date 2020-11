Rosszul lett a tesztelésen

Problémamentes volt a hétvégi tesztelés. Nádszeg egyike volt azoknak a településeknek, ahol a legutóbbi tesztelés során a mintavételek több mint 1 százaléka végződött pozitív eredménnyel, ezért meg kellett ismételni a tesztelést. Kacz Éva polgármester elmondta, legutóbb is érkeztek más településekről a mintavételre, de az ő eredményük nem befolyásolta azt, hogy szükség lesz-e a következő körre.

„A mostani tesztelésen főleg a Csallóközből érkeztek, Vásárútról, Ekecsről, Nyárasdról és Dunaszerdahelyről, illetve Pozsonyból is. Az egyetlen probléma az volt, hogy egy hölgy összeesett a mintavételen, mentőt kellett hívni. Van valamilyen betegsége, amiatt lett rosszul. El is mondta, hogy azért jött ezen a hétvégén, amikor nincsenek sokan, hogy kipróbálja, mennyire fogja bírni a mintavételt, mert attól tart, rosszul lesz, ami sajnos be is következett, de szerencsére semmilyen komolyabb baj nem történt” – fejtette ki a polgármester.

A két nap alatt összesen 591-en teszteltették magukat, közülük 467-en helyiek, 124-en más település lakosai. A nádszegi lakosok 12,8 százaléka vett részt a tesztelésen. Összesen 11 mintavétel zárult pozitív eredménnyel. A polgármestertől megtudtuk, jelenleg nincs sok fertőzött a faluban, minden intézmény az ősszel bevezetett módosítások alapján működik.