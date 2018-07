Robbanás történt Pozsonyban

Pozsony | Egyelőre nem megerősített információk szerint hétfő reggel robbanás történt Vereknyén (Vrakuňa), a Bebravská utca egyik épületében. Az eset során senki sem sérült meg, és az épület evakuálására sem volt szükség. Erről Michal Szeiff tájékoztatott, a Pozsonyi Kerületi Rendőr-főkapitányság szóvivője.

„Ma, röviddel öt óra után, bejelentés érkezett a 158-as számra a pozsonyi Vereknye városrész Bebravská utcai épületében károsodott falról. A járőrök ellenőrizték és megerősítették a bejelentést. A helyszínre érkezésük során az épület elülső részének a károsodása is feltűnt, ahogy az is, hogy az épület közelében parkoló autók is megrongálódtak” – közölte Szeiff.

Az eset helyszínén van egy tűzvizsgáló szakértő is, aki a tűz keletkezésében nem zárta ki az idegenkezűséget, de ezt nem is erősítette meg. A rendőrség általános veszélyeztetés miatt indított eljárást az ügyben. Az eset körülményeit és okait jelenleg még vizsgálják.

Az egészségügyi központ is abban az épületben székel, ahol a feltételezett robbanás történt. „Az épületnek ezt a részét két hete fejezték be. Úgy néz ki, hogy az épület szerkezete, szerencsére, nem sérült meg. A rendőrségi eljárás után újra felújítjuk a károsodott részt” – közölte a TASR-rel Martin Kuruc, Vereknye polgármestere.

„Nagyon nagy volt a robbanás, és körülbelül öt órákor ébresztett minket. Az épület elemei a parkoló autókba csapódtak” – közölte a TASR-rel a Bebravská utca egyik lakója.

Már a tűzszerészek és a rendőrkutyák is megérkeztek a robbanás helyszínére.

Hétfőn az egészségügyi központ rendelői zárva tartanak, amíg a rendőrség nem végez a munkájával, és a statikus nem méri fel az épület károsodásának a mértékét. A TASR-t a város polgármestere tájékoztatta.