Revitalizálják a történelmi városi kertet

A kert revitalizációs projektjének tárgya a közterület felújítása és átalakítása annak érdekében, hogy a terület vonzóbbá váljon az embereknek. A városvezetés szerint a város ezen részén hosszú ideje nem valósultak meg infrastrukturális projektek és beruházások, ami azt eredményezte, hogy a lakosok ritkábban látogatnak el ide. A kert elhanyagolt állapota hozzájárul a város egy történelmileg, dendrológiailag és társadalmilag fontos részének leértékelődéséhez is.

„A Zoltán-kert kedvelt pihenő- és kikapcsolódási hely, Tornalján kevés hasonló van. A területen keresztül a Šťavica-forráshoz vezető útvonal is megközelíthető, amely nemcsak a város lakóinak, hanem a környékbeliek körében is népszerű. Régen amfiteátrum és szabadtéri mozi is működött itt, gyakori helyszíne volt kulturális és közösségi rendezvényeknek”