Rendőrök vagyunk, nem hősök

Dunaszerdahely | Életet mentett két járőröző rendőr Dunaszerdahelyen, a karácsonyi ünnepek alatt – szólt a rövid bejegyzés, amely a Nagyszombati Kerületi Rendőrség közösségi oldalán jelent meg. Utánajártunk, mi is történt valójában.

Pastorek Szabolcs alzászlóssal és Sznovicky Adrián őrmesterrel, a két életmentővel, a járási rendőrség eligazító helyiségében találkoztunk. December 25-én ők ketten voltak az ügyeletes járőrök a városban. Az ügyeletes rendőröknek konkrét körzetük és feladataik vannak, melyeket a járőrözés ideje alatt teljesíteni és ellenőrizniük kell. Szükség esetén, vagy a körülmények hatására, a járőröző rendőr belátása szerint, a központtal való egyeztetés után, dönthet ezek kiegészítéséről, illetve változtatásáról, az aktuális helyzet alapján.

Elkeseredett öngyilkos

December 25-én 22 óra körül érkezett egy hívás a 158-as telefonszámra a nagyszombati központba. A telefonáló csak annyit közölt: elege van, köszöni, nem akar tovább élni, öngyilkos lesz. Hála a fejlett technológiáknak, bemérhető volt a telefonáló neve és címe. A helyszínre azonnal riasztották a szolgálatos járőröket. „Csak annyit tudtunk, hogy valamilyen családi viszály folytán valaki öngyilkos akar lenni a Rózsaliget lakótelepen” – kezdi a beszélgetést Sznovicky Adrián őrmester. „Az ilyen helyzetek mindig többesélyesek. Nem tudhatjuk, mi történt és mi vagy ki vár ránk. Ebben a konkrét esetben a helyszíntől távolabb kellett leparkolni az autónkkal, és gyalogosan mentünk tovább. Aztán már csak azt láttam, hogy amint Adrián befordult a háztömb mögött, inaszakadtából elkezdett futni és kiabált nekem, hogy gyere gyorsan” – emlékezik vissza Pastorek Szabolcs, aki eredetileg kutyás rendőr, de szükség esetén kisegít a járőrözőknél is. „Ott lógott a fán, kötélen egy ember. Odafutottam, megemeltem a lábainál fogva, a társam pedig elvágta a kötelet és stabilizáltuk. Amikor leemeltük, már nem volt magánál, de pár másodpercen belül köhécselve lélegezni kezdett és kommunikált” – emlékezik vissza Sznovicky őrmester. Ha csak fél perccel később érkeznek, a történet tragédiába torkollott volna. A megmentett 58 éves férfi megköszönte ugyan, hogy visszahozták az életbe, de állítólag nem repesett az örömtől, sőt, azt kérte a rendőröktől, hogy menjenek el, hagyják magára.

A mentősök döntenek

„Az ilyen helyzetekre hivatalos szolgálati eljárás van, amit be kell tartani. Riasztottuk a mentőket, pár percen belül a helyszínen voltak és a továbbiakban az ő döntésük alapján zajlik minden” – magyarázták a rendőrök. Szükség esetén a mentősökkel együtt a rendőrök is elkísérik a sérültet, vagy ellátottat a kórház sürgősségi osztályára, főleg akkor, ha ön-, vagy közveszélyes személyről van szó. Decemberben erre nem volt szükség, mert a megmentett férfi együttműködött a mentősökkel. A kiérkező orvos személyesen ismerte a férfit, mivel nem először próbált véget vetni az életének. Tudomásunk szerint a sürgősségi szolgálaton ellátták a férfit, majd elengedték.

Mozgalmas szolgálat

A karácsonyi időszak mindig mozgalmas, tudtuk meg a rendőröktől. „Ilyenkor ugyanis hosszú idő után együtt van az egész család, úgymond összezárva, ami gyakran konfliktusos helyzetekbe torkollik. Még azon az éjjelen egy újabb öngyilkossági kísérlethez riasztottak bennünket, amit szintén sikerült elhárítani” – közölte az egyik járőr. Ezek kivételes esetek voltak, ritkaság ugyanis, hogy az öngyilkosjelölt maga értesíti a rendőrséget a szándékáról. Általában sajnos már csak az élettelen testhez hívják a rendőröket, mint történt ez a közelmúltban, január elején is Dunaszerdahely közvetlen környékén, amikor pár napon belül két ember is főbe lőtte magát.

Hetven ember hiányzik

„Ha lenne rá keret, szívesen jutalmaznánk az erkölcsi elismerésen túl, anyagiakban is az ilyen és ehhez hasonló tetteket, csak erre nagyon korlátozottak a lehetőségeink, de az értékelésekben számon tartjuk valamennyit. Január végéig kell leadni az Arany Mentő Kereszt díjra javasoltak nevezéseit, amire több esélyesünk is van” – válaszolja Both Péter járási rendőrkapitány arra a kérdésre, részesülnek-e valamiféle külön elismerésben az életmentő rendőrök. Többéves stagnálás után, tavaly valorizálták először a rendőrök fizetéseit tíz százalékkal, ez év januárjától további tíz százalékkal, így egy szakképzett, hivatásos rendőr 2020-ban eléri az ezereurós nettó havi fizetést, a korábbi 650 euróssal szemben. „Hála” az elmúlt évek elhanyagolt bérpolitikájának a járási kapitányság teljes létszámából hetven ember hiányzik, ami napi szinten komoly szervezési kihívások elé állítja a dunaszerdahelyi rendőrállományt.

Amikor a beszélgetés végén megkérdeztem a két rendőrtől, van-e valami, amit fontosnak tartanának megemlíteni, ezt a választ kaptam: „Szeretnénk leszögezni, hogy akármelyik kollégánk lett volna abban a helyzetben és a helyünkben, ugyanígy cselekedett és járt volna el, mint ahogyan tettük ezt mi. Ez nem volt hőstett. Rendőrök vagyunk. Nekünk ez a dolgunk és számunkra ez a természetes, hogy segítünk, amikor erre szükség van” – mondta zárszóként Sznovicky Adrián őrmester és Pastorek Szabolcs alzászlós.

Állandó vonal

A bajban levők a Lelki Elsősegély Telefonszolgálat vonalait a 0904/500 338-as (T-Mobile) vagy a 0918/500 333-as (Orange) számon hívhatják, melyen magyarul beszélő önkéntesek éjjel-nappal fogadják a hívásokat.