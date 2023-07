Rendkívüli ülés: megmenekült a Hársfa utcai óvoda

A párkányi képviselő-testület július harmadikai, hétfői döntése után valójában nem csak a Hársfa utcai óvodáért kiálló és harcoló szülők nyugodhatnak meg, hanem valamennyi helyi óvoda is, tehát mindenki nyugodtan kezdheti majd szeptembertől a tanévet. A testület ugyanis hatályon kívül helyezte azt a június végi, nagy vihart kavaró határozatát, amellyel a Hársfa utcai, kizárólag magyar tannyelvű óvodát megszüntette volna és a gyerekeket a Szövetkezeti és a Bartók utcai óvodába küldték volna át. A kizárólag szlovák tannyelvű, Ady utcai óvodának sem kell sehová sem hurcolkodnia, mindenki marad a helyén, szeptemberben egyik intézménynek sem kell félnie a tanévkezdéskor. Ugyanakkor a hétfői rendkívüli ülésen az is elhangzott, hogy hosszabb távon mindenképp lesz majd óvodaátszervezés, mert a gazdasági és pénzügyi megszorítások és a kormányzati forrásmegvonások előbb-utóbb rákényszerítik Párkányt a takarékossági intézkedésekre – ezen a területen is.

Egységesen döntöttek az óvoda ügyében

A rendkívüli ülésről csak Eugen Szabó polgármester hiányzott, igazoltan, helyette Dominika Blaháková alpolgármester vezette az ülést, a képviselők közül pedig csak František Árendás maradt igazoltan távol. A testület tehát 12 taggal határozatképes volt, és a Szövetség frakcióján kívül a független képviselők is mind arra szavaztak, hogy hatályon kívül helyezik a múlt héten hozott döntésüket. Czibulya Ildikó a Hársfa utcai óvoda szülői közösségének nevében szólalt fel, nyomatékosan kérve, a képviselőket, hogy bírálják felül és javítsák ki az elsietett és hibás döntésüket, amellyel valójában egy gombnyomással a gyerekek sorsáról döntöttek, megszüntetve ezzel a gyerekek és a szülők biztonságérzetét is egy kiválóan működő intézményben. Egyúttal kérte a képviselőket és a városházát is, hogy a gazdasági válság miatt, ha lehetséges, találjanak olyan megoldást és pénzügyi konstrukciót, hogy majd ne kelljen a Hársfa utcai óvodát feláldozni a továbbiakban sem, hiszen a minőségi oktatás mindig, minden körülmények közt befektetés a jövőbe. Empátiát és odafigyelést kért ilyen érzékeny döntések meghozatalánál és egyúttal átadtak a képviselőknek azokat az aláírt petíciós íveket is, amelyeken a szülők a Hársfa utcai ovi bezárása ellen tiltakoztak.