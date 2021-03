Rendhagyó ünnepségek már másodszor

Már egy évvel ezelőtt is elmaradtak a megemlékezések, ünnepségek az 1848-as forradalom és szabadságharc alkalmából. Mézes Rudolf, a Csemadok nyugati regionális alelnöke és galántai területi választmány titkára lapunknak elmondta, tavaly a március 15-i ünnepségek lettek az első áldozatai a koronavírusnak, hiszen nem lehetett azokat megtartani. “Sajnos idén sincs ez másképp, elmaradnak a helyi megemlékezések és az egyébként mindig Pereden tartott központi ünnepség is. A Csemadok községi alapszervezeteinek levelet küldtünk, amelyben megkértük őket, hogy a szabályokat betartva, a lehetőségekhez mérten emlékezzenek meg a forradalomról és szabadágharcról, és egyénileg, vagy családi körben helyezzenek el koszorút, virágot az emlékhelyeken, emlékműveknél. Galántán is úgy tervezzük, hogy vasárnap délután ketten-hárman találkozunk a temetőben Sebestyén László esperes-plébános síremlékénél, ahol koszorút helyezünk el” - mondta el Mézes Rudolf. Hozzátette, szinte az összes alapszervezet azt a visszajelzést küldte, hogy mindenhol hasonlóan emlékeznek majd meg március 15-én.

Pereden az alapiskolában minden évben rendhagyó történelemórát tartanak március 15-én és megkoszorúzzák a peredi csata emlékművét. A hagyományosan a helyi kultúrházban rendezett központi megemlékezésen és ünnepségen az iskola tanulói is mindig felléptek. Idén a korábbi években a fellépésekről készült felvételekből állított össze az iskola egy összefoglalót, valamint a nyolcadik osztályosok az online tanórán előadott ünnepi költeménnyel egészítették ki a tízperces videót, amely megtalálható az iskola közösségi oldalán.

Agócs Kőrösi Ildikó, Pered polgármestere arról tájékoztatott, hogy a tavalyihoz hasonlóan a község nevében fog elhelyezni koszorút a peredi emlékműnél, illetve a helyi Csemadok vezetősége is jelezte ezt a szándékát. Ezen kívül a hangosbemondóban terveznek az ünnephez méltó zenei összeállítást sugározni, illetve a község közösségi oldalára készül bejegyzés a megemlékezéssel kapcsolatban. Venyercsan Pál, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója és Vida Csaba katonai attasé ugyancsak jelezték, hogy március 17-én helyeznek el koszorút Pereden.