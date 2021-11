Rekordra készülnek a nemeshodosi akrobata lányok

December 11-én reggel 6-kor kezdődik majd a rekordkísérlet az AyFly, illetve aerial jógára szolgáló speciális hammockokkal felszerelt teremben. A kijárási tilalom sem tartja vissza a csoportot a terv megvalósításától. Már évek óta nagy népszerűségnek örvend ez a mozgásforma a lányok és hölgyek körében. Az AyFly jóga a tradicionális jóga, a pilates, a tánc, a balett és a légtorna elemeit is tartalmazza, miközben ötvözi a légies mozdulatokat az erővel és hajlékonysággal, különlegessége, hogy a gyakorlatokat a levegőben lógva, egy selyemkendő, úgynevezett hammock segítségével végzik.

Balódi B. Nikoleta oktató a hajlékony haladókra és a megszeppent kezdőkre is egyaránt figyelmet fordít, és ez a hangulaton is érződik. „Az AyFly-al kapcsolatban szeretek olyan célokat kitűzni, amik valami különlegeset hordoznak magukban. Ezzel a rekordkísérlettel például olyasvalamit csinálunk, amire még nem volt példa a környéken. Megpróbálunk megszakítás nélkül folyamatosan AyFly jógázni a teremben. Sorjában érkeznek majd a lányok, mindenki félórás blokkban tornázik, majd váltjuk egymást. Olyan gyakorlatokat végzünk, amelyeket az órákon is, legyen szó nyújtásról, erősítésről vagy akrobációról. A folyamatos mozgás a lényeg. Célunk elérni legalább 30 óra megállás nélküli jógázást. A rekordkísérletet hivatalos felügyelők hitelesítik majd” – nyilatkozta lapunknak Niki.

A rekordkísérlet ötlete édesapjától, Balódi László polgármestertől származik, aki lányát mindenben támogatja, és mint azt Niki mondja, a hölgyek egy percet sem haboztak azon, hogy belevágjanak-e. Niki kilenc éve AyFly-ozik, és elárulta, soha nem gondolta volna, hogy ez a mozgásforma élete meghatározó részévé válik, de a selyemkendő mégis behálózta. „Minden nehézségen átsegít, ezt a csoportnak és a lányoknak is köszönhetem. Szinte egy család vagyunk már. Segítjük és támogatjuk egymást és itt egy órára mindenki leteheti magáról azt a terhet, amit cipel. Jól érezzük magunkat és közben hatalmas lépéseket teszünk a saját fejlődésünk felé.

Együtt olyan dolgokat tudunk megcsinálni, amikről nem is álmodik az, aki először eljön az órára. Mindig törekszem kihozni mindenkiből azt, amit ők maguk nem látnak, de én igen”

– folytatta Niki. A rivaldafény sem ismeretlen számukra, korábban a Nemeshodosi Nagy Lakomán is elkápráztatták a közönséget légi gyakorlatokkal teletűzdelt előadásukkal. Magyarországon is felléptek már és további bel- és külföldi bemutatókra is készülnek.