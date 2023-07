Rekordot döntöttek a galántaiak a Bringázz a munkába! versenyen

Tíz éve szervezik meg országszerte a Bringázz a munkába! (Do práce na bicykli) nemzetközi versenyt, amelybe számos szlovákiai település bekapcsolódik. A szerdán kora este a Béke téren megtartott kiértékelésen Peter Tomič, a városi hivatal sport-, ifjúsági és testnevelési bizottságának tagja elmondta, a galántaiak idén kilencedik alkalommal jelentkeztek be a megmérettetésbe, összesen 31 csapat 108 résztvevővel. A június folyamán zajló verseny ideje alatt Galánta területén 16 623 km-t tettek meg a résztvevők, akik 3154 alkalommal ültek kerékpárra. Átlagban 153,92 km-t tekert le minden versenyző, melynek köszönhetően 4155 kg szén-dioxiddal kevesebb került a levegőbe. A versenybe a kerékpárosok mellett a gyalogosok és a tömegközlekedési eszközökkel utazók teljesítményét is beszámolják, velük együtt 19 222 km-t tettek meg a versenyzők. A legjobb teljesítményt nyújtó csapatok és egyének értékes díjakat kaptak, majd következett a tombolahúzás, amelyen kerékpáros és sporteszközöket, felszereléseket nyertek a verseny résztvevők.

Silvia Prokopová, Nagyszombat megye kerékpáros koordinátora, a helyi sportbizottság tagja az Új Szónak elmondta, a verseny célja, hogy minél többen válasszanak az autó helyett más, környezetkímélő közlekedési eszközt, elsősorban a biciklit.

„Azért szerveztük a versenyt júniusban, mert ekkor már kellemes az idő. A kerékpáros közlekedés minden korosztály számára előnyös. Ha az önkormányzatok látják, hogy a lakosok részéről van érdeklődés a közlekedés ezen formája iránt, talán elkezdődhet egy folyamat annak érdekében, hogy minél több lehetőséget teremtsenek a fenntartható közlekedésre. Idén rekordszámú város kapcsolódott be a versenybe és megdőlt minden eddigi rekord, a résztvevő csapatok, a létszám és a megtett út, valamint a kilométerek számában egyaránt. Galánta a 116 településből a 23. helyen végzett országos szinten, de úgy vélem, ez a teljesítmény is jó előfeltétele annak, hogy a város vezetése komolyan vegye a fenntartható közlekedés kiépítésének fontosságát. Példaértékű, hogy gyerekek is bekapcsolódnak a versenybe, és sokat tettünk azért, hogy a nyugdíjasokat is bevonjuk. Azért is szólítottuk meg őket, mert tudjuk, hogy sokat kerékpároznak a városban. Elértük a célunkat, hiszen rekordszámú nyugdíjas résztvevőt regisztráltunk”

– fejtette ki Silvia Prokopová. Úgy véli, a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos, néhány éve megfogalmazott és felvázolt elképzeléseket részben át kellene értékelni, részben meg kellene valósítani, illetve a több helyen megépített kerékpárutat ki kellene bővíteni, hogy minél inkább a lakosok kényelmét szolgálja.

Kolek Péter polgármester egyetért a gondolattal. Azzal egészítette ki, hogy a meglévő kerékpárút-hálózat már nem feltétlenül felel meg az igényeknek, ezért a kerékpárosokat szeretnék megkérdezni és a kerékpáros koordinátor segítségével bevonni őket a döntéshozatalba.

„Nemcsak Galánta, hanem a szomszédos Nemeskajalnak is kiemelt célja, hogy a Kolónia városrészen véget érő kerékpárutat a Királyi (Kaskády) víztározóig meghosszabbítsuk. A két település már aláírt egy erről szóló szándéknyilatkozatot Nagyszombat megyével. Ez egy olyan nagy beruházás, amelyet egyik szubjektum sem tudna megvalósítani a saját költségvetéséből, ezért figyeljük az európai uniós pályázati kiírásokat”

– egészítette ki a polgármester. Úgy véli, azért fontos bekapcsolódni az országos versenybe, hogy Galánta minél jobb feltételeket biztosítson a kerékpáros közlekedéshez. Kolek Péter szerint a Bringázz a munkába! rendezvénynek nagyon fontos hozadéka, hogy a nyugdíjasokat is bevonták a versenybe, de bekapcsolódtak sportolók és lelkes amatőrök, valamint gyerekek is nagyon szép számban. Hangsúlyozta, manapság nagyon nehéz, ugyanakkor nagyon fontos a gyerekeket bármilyen aktivitásba bevonni.