Rekord Hodosban! 36 órán keresztül jógáztak a tornászlányok

Szombaton reggel 6-tól vasárnap este 6-ig egymást folyamatosan, egymást váltva jógáztak a tornászok a speciális hintákkal felszerelt teremben. A menetrend szerint a hodosi AyFly Family tagjai 30 perces blokkokat tornáztak az AyFly, vagy aerial jóga alapjául szolgáló hammockon. Vasárnap este hatkor eufória és elégedettség töltötte be a termet. Az oktató, Balódi B. Nikoleta zárta a sorozatot, amelybe harminc tornász kapcsolódott be. A lányok és hölgyek a terem széléről buzdították egymást, tippeket adtak, milyen gyakorlattal lehet folytatni megkezdett sort.



„Mérhetetlenül hálás vagyok nekik a kitartásukért, az odaadásukért és a szeretetükért. Büszkeség tölt el ha arra gondolok mi mindent sikerült már együtt, egy nagy családként elérnünk, és nagyon remélem sok hasonlóban lesz még együtt részünk. Én ugyan megálmodhatok dolgokat, de csakis együtt vagyunk képesek az álmok eléréséhez” – mondta a rekord felállítása után Niki.



Igor Svítokot is lenyűgözte a kísérlet, megjegyezte, hogy ő maga is kipróbálta az AyFly jógát. „Nagyon jól megszervezték a kísérletet, és nagyszerű volt a felkészülés. Nagyon tetszik ez a mozgásforma, látszik, hogy a gyakorlás karbantartja a testet és a lelket. Én is megmozgattam kicsit a csontjaim” – nyilatkozta lapunknak Igor Svítok.

Nem meglepő, hogy a rekordot bejegyző Svítokot is elvarázsolta a mozgásforma, amely a hodosi lányokat és nőket is rabul ejtette, és a közönséget is rendszeresen lenyűgözik vele itthon, és külföldön is. Az AyFly Family tagjai valóban egy családként buzdították egymást és örültek a sikernek. Niki reméli, hogy sok hasonló élményben lesz még részük. A résztvevők teljesítményét éremmel, és diplomával is elismerték, így bizonyítani tudják, hogy senki más nem jógázott még olyan sokáig a levegőben lógva, mint a hodosi tornász lányok.