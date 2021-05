Putyin farkasai is koszorúztak Párkányban

A II. világháború befejezésére és a fasizmus felett aratott győzelemre emlékeztek Párkányban, az orosz katonai temetőben. Az emlékünnepségen Vladimir Putyin kedvenc motoros bandájának képviselői is koszorúztak.

A II. világháború befejezésére és a fasizmus felett aratott európai győzelemre emlékeztek csütörtökön délelőtt Párkányban, a helyi orosz katonai temetőben. A kegyeleti ünnepségen többek közt részt vett Szergej Nyikityin, a pozsonyi orosz nagykövetség első titkára, Igor Éder, Nyitra megye alelnöke és Viliam Longauer, a Szlovák Antifasiszták Szövetsége Központi Tanácsának titkára is. A hadsereg részéről Peter Vojtek tábornok tisztelgett a temetőben található emlékműnél. Eugen Szabó, Párkány polgármestere beszédében hangsúlyozta, sose szabad elfelejtenünk, hogy milyen embertelen, pusztító eszmék térhódítása vezetett a háborúhoz, hogy a rasszizmus, a nacionalizmus és a diktatúra milyen bestialitásokhoz vezetett és mekkora véráldozattal sikerült csak kivívni a békét. Szabó felidézte a Párkány környékén dúló harcokat, a Vörös Hadsereg erőfeszítéseit, a tankcsatákat, az 1944 decemberétől 45 márciusáig tartó frontot. A polgármester szerint az orosz katonai temető nem pusztán emlékhely, de örök mementó is, arra figyelmeztet, hogy kötelességünk gondozni és ápolni az itt eltemetett katonák sírjait, hiszen ők az életüket adták a békéért és a szabadságért.

…. utána közös fotót készítettek az orosz nagykövetség képviselőjével - Buchlovics Péter felvétele

Nyikityin: azonos a szlovák és az orosz álláspont

Szergej Nyikityin, az orosz nagykövetség képviseletében konstatálta, hogy Oroszország és Szlovákia a II. világháború történelmi megítélésében azonos állásponton van, miként abban is, hogy az országnak a Vörös Hadsereg hozta el az igazi szabadulást a nácizmus karmaiból. Nyikityin hozzátette, az itt eltemetett 5433 katona is hozzájárult az európai győzelemhez és a békéhez. Vladimír Longauer, a SZPB Központi Tanácsának első titkára szintén a Vörös Hadsereg érdemeit hangsúlyozta, de arra is figyelmeztetett, hogy napjainkban ismét sokan szeretnék megmásítani és relativizálni a történelmet és a tényeket, kisebbítve ezzel az akkori Szovjetunió és hadseregének felszabadító harcát. Pedig szerinte nélkülük ma sem élhetnénk nyugalomban, békében és szabadon. Az újfasizmus ismét terjed és azok, akik akkor a nácikkal kollaboráltak és a velük egyetértők ismét gondot okoznak – mondta Longauer.

Az ünnepségen, mint ahogy pár éve már rendszeresen, Vlagyimir Putyin orosz elnök kedvenc motoros bandájának, az Éjjeli Farkasoknak a küldöttsége is megjelent és koszorúzott, utána pedig csoportképet készítettek az orosz nagykövetség képviselőjével.

Az emlékünnepséget követően a résztvevők Kéméndre utaztak, hogy az ottani emlékműnél is tiszteletüket tegyék.