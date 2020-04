Problémák nélkül tesztelték a roma lakosokat Füleken

A kormány döntésének értelmében Fülek is bekerült azon települések közé, ahol a szociálisan hátrányos helyzetű lakosság körében a katonaorvosok végeztek koronavírus-tesztelést.

Fülek | A kormány döntésének értelmében Fülek is bekerült azon települések közé, ahol a szociálisan hátrányos helyzetű lakosság körében a katonaorvosok végeztek koronavírus-tesztelést.

Agócs Attila, a város polgármestere az Új Szónak elmondta, lényegében a sajtóból értesültek arról, hogy Fülek is bekerült azok közé a települések közé, ahol elvégzik a teszteket.

Hiányos kommunikáció

A polgármestert meglepte, hogy Fülek is a listára került, mert a kormány képviselői következetesen a roma telepek ellenőrzését emlegették, ezzel szemben Füleken integrált roma közösség él. Az igaz, hogy elég nagyszámú, 3500 ember a tízezres összlakosságból.

„A város közvéleményét mintha meg is sértette volna, hogy bennünket a cigány telepek között emlegetnekˮ – mondta a polgármester. Agócs szerint az sem volt szerencsés, hogy a tesztelés hatalmas felhajtás közepette, helikopterek bevonásával folyt, a kormányzati kommunikáció pedig következetesen ismételgette: csak romákat teszteltek. A helyi roma lakosság nem értette, miért csak őket vizsgálják, a többségi lakos pedig azt kérdezgette, hogy őket miért nem. „Van ebben egyfajta előítélet” – szögezte le a polgármester.

Minden tesztnek örülnek

A kommunikációs problémák ellenére Agócs Attila azt mondja, örülni kell minden elvégzett tesztnek, mivel azt ő is látja, hogy ezekből nagyon kevés van a régióban. „Örüljünk, hogy legalább valakit teszteltek, mert ha véletlenül vannak rejtett gócpontok, ezeket esetleg leleplezhetjük.ˮ Füleken a hét elején zajlott a koronavírus-tesztelés az FTC sportpályáján, különösebb komplikációk nélkül. Agócs szerint a legnagyobb kérdés az volt, hogy ki kerüljön fel a listára. A tesztelést katonaorvosok végezték az Egészséges Régiók szervezet és a város által javasolt 21 személytől vettek mintát. Többségük külföldön dolgozott ápolóként vagy kamionosként, de voltak köztük hátrányosabb helyzetű személyek is. A mintavétel után 48 órával Agócs Attila még nem kapott tájékoztatást az eredményekről, de szerinte ez jó hír, mivel a katonaság csak akkor ígért visszajelzést, ha pozitív mintát találnak. Nem hivatalos forrásból úgy tudja, hogy Füleken minden teszt negatív lett.

Karanténközpont

Besztercebánya megye az eddig bejelentett karanténközpontok mellett Füleken is egy hasonló intézmény létrehozását tervezi. A megye itt sem tartotta szükségesnek, hogy felvegye a kapcsolatot a városvezetéssel: ők is csak a közösségi hálón szereztek tudomást a kezdeményezésről. A központot a füleki szakközépiskola kollégiumában fogják kialakítani. Varga Attila, az iskola igazgatója úgy tájékoztatta a polgármestert, hogy 30 lakóegységet készítenek elő. Agócs Attila információi szerint a központot április 15-én tervezik átadni, de azt nem tudni, hogy ekkorra már megérkeznek-e az első lakók is.