Pozsonyban az 50 évnél idősebb lakosok 74 százaléka már felvette az első dózist

Pozsonyban az 50 évnél idősebb lakosok 74 százaléka már felvette az első adag vakcinát a Covid-19 betegség ellen – jelentette be Matúš Vallo főpolgármester hétfőn, hozzátéve: ennek köszönhetően a főváros mindig eggyel jobb besorolást kap, ezért lehet továbbra is zöld színű a Covid-szemafor alapján.

„Ha az ilyen korú pozsonyi lakosok még egy százaléka felveszi mindkét adag vakcinát, az új Covid-szemafor szerint a járás mindig kettővel jobb besorolást fog kapni, vagyis pirosnál rosszabb fázisba nem kerülhet” – részletezte a polgármester a közösségi hálón.

Hozzátette: a beoltottak nagyobb mozgásteret élvezhetnek, és korlátozások nélkül lehet majd tömegrendezvényeket is tartani. Vallo szerint ez is egy meggyőző érv lehet azok számára, akik eddig még nem oltatták be magukat.

A pozsonyi főpolgármester múlt héten arról számolt be, hogy Pozsony lakosságának 59,4 százaléka már felvette a vakcina első adagját, 56,5 százaléknyian pedig a második dózist is. A főváros a kollektív immunitás elérését tűzte ki célul, ehhez a pozsonyiak legalább 75 százalékát be kellene oltani.