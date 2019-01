Pozitívan alakul a városok lakossága

Megfordulni látszik az elmúlt évek statisztikája, eddig a lakosság elöregedése volt jellemző a fővárostól távolabb eső városokra. Most azonban Dunaszerdahelyen és Nagymegyeren is több gyerek született, mint az előző évben, és kevesebben hunytak el. A Pozsonyhoz közel eső Szencen és Somorján azonban csökkent az újszülöttek száma.

Pozsony még mindig vonzó

Szencen tavaly 28-cal kevesebb gyerek született, és 10-zel többen haltak meg, mint 2017-ben. A Napfényes tavak városában azonban továbbra is jelentős a beköltözök aránya, ami tavaly is nőtt, az év eleji hivatalos adatok szerint 614-en jelentkeztek be állandó lakhelyre Szencen, de ennél jóval több új lakos élhet a városban. „Becsléseink szerint mintegy 1500–2500 lakosnak nem Szencen van az állandó lakhelye” – tájékoztatta lapunkat Vysztavel Csaba szóvivő. Hozzátette, a jelenlegi törvényi szabályozás megakadályozza, hogy bejelentkezésre ösztönözzék az új lakosokat, mert nem engedi, hogy bármiféle előnyben részesítsék azokat, akiknek állandó lakhelyük van a városban. Az önkormányzatnak azonban csak a hivatalosan bejelentett személyek után van adóbevétele. A szenci járásbeli Félben is hasonló a helyzet, hivatalosan 91 lakossal gyarapodott a falu, de a községi hivatal tájékoztatása szerint további, mintegy 100 lakos is beköltözött, ők azonban nem jelentkeztek be állandó lakhelyre.

Felvirágzó Csallóköz

Somorján is kedvezően alakult a lakossági statisztika, kevesebben haltak meg, mint tavaly, de kevesebb gyerek is született, viszont több új lakos költözött a városba. Dunaszerdahelyen 2017-ben csökkent a lakosok száma, tavaly azonban megfordult a statisztika, körülbelül 50 fővel gyarapodott a járási székhely lakossága. Egyel több gyerek több született tavaly, mint egy évvel korábban, és 23-mal kevesebben haltak meg. Hivatalosan több mint 600-an költöztek be a városba és 517-en döntöttek úgy, hogy elköltöznek Dunaszerdahelyről. Tavaly még negatív volt a mérleg. Nagymegyer is jó évet zárt. A fürdővárosban egyel több gyerek született, mint az előző évben, az elköltözők és a beköltözők aránya is pozitív képet mutat, de többen hunytak el, mint 2017-ben. A városi hivatal tájékoztatása szerint 90 lakos költözött el a városból, helyettük viszont 106 új érkezett. Érdekesség, hogy a jóval kisebb, de a Pozsonyhoz közelebb fekvő Légen még több új lakos regisztrált a hivatalban, 111-gyel gyarapodott a falu lakossága, a Dunaszerdahelyhez közeli Nyékvárkonyon is 93 új lakost köszöntöttek, 25-tel többet, mint 2017-ben. Nem öregszik a község lakossága, két éve 9-cel több gyerek született, mint ahány lakost eltemettek, tavaly ugyan fordult a mérleg, de csak egy főnyi a különbség.

Galánta tovább fogy

Tavaly tovább csökkent Galánta lakosainak száma. A városi hivatal bárházak építésével próbálja megfordítani az évek óta fennálló állapotot. Korábban többször elhangzott, hogy nemcsak galántai családok igényelhetnek bérlakást, eddig 250 kérvény érkezett a 39 új lakásra. Az általunk vizsgált városok közül Galánta az egyetlen, ahol egy kivételével valamennyi adat negatív, 10-zel kevesebb gyerek született és 5-tel kevesebb új lakos érkezett, mint 2017-ben, továbbá 20-szal többen költöztek el a városból, de 9-cel kevesebb halt meg. Tavaly 129 gyerek született a városban, 146-an elhunytak, 304-en költöztek Galántára, és 310-en elköltöztek a járási székhelyről.

A Statisztikai Hivatal adatai alapján Nagyszombat megye járásai közül a Dunaszerdahelyi, a Nagyszombati és a Galántai járásban észlelhető nagyarányú beköltözés. A megye többi régiójában kiegyenlített a be- és elköltöző lakosok száma, a Dunaszerdahelyi és a Galántai járásban viszont több új lakost regisztráltak 2014 és 2017 között, mint ahányan elköltöztek a régióból. (béva, sk)