Potápi Árpád János: Egyetlenegy magyarnak sem engedjük el a kezét

Megtelt a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, ahol közel két és fél órás ünnepi gálaesttel emlékeztek a Magyar Himnusz születésnapjára és ünnepelték a magyar kultúra napját. Felléptek a Komenský utcai óvodások, a Művészeti Alapiskola tanulói, a Neratovice téri Magyar Tannyelvű Magánszakközépiskola irodalmi színpada, a 10. sz. Szent György cserkészcsapat. A fellépők között volt Molnár Ágnes, a Győri Nemzeti Színház színművésze, Tóth László, József Attila-díjas költő, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetettje valamint a Pántlika zenekar. Potápi Árpád János, Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára beszédében kiemelte, nemcsak az a fontos egy nemzetnél, hogy vannak-e értékei, hanem az is, vannak-e értékeinek megbecsülői, őrzői, hivatkozott ezzel Egri Józsefre, a fény festőjére. „Ezzel örök igazságot fogalmazott meg, hiszen lehet bármennyire gazdag a magyar kultúra, megelevenedni, és ami még fontosabb, megmaradni csak akkor tud, ha vannak elhivatott őrzői” – mondta Potápi. Megemlékezett Kölcsey Ferenc Himnuszáról, amely megeleveníti mindazt, amiért magyarok vagyunk, győzelmekkel és veszteségekkel teli ezeréves történelmünket, a szívós magyar néplelket és a rendíthetetlen hitet. Ezek mind hatottak és hatnak kultúránkra, arra, ahogyan élünk és gondolkodunk bizonyos kérdésekről. Beszédében kiemelte azonban azt is, mik azok az aggasztó foyamatok manapság, amelyekre oda kell figyelnünk, amelyek veszélyeztetik nemzeti identitásunkat, keresztény értékrendünket. „Magyarságunk, kultúránk megtartása ma nem részletkérdés, hanem létkérdés” – folytatta, csak a nemzetére, kultúrájára büszke közösség tud megmaradni. A magyar közösség akkor tud elérni nagy eredményeket a világban, a Kárpát-medencében és a Felvidéken, ha erős marad a kulturális élete, ha magyarságát büszkén tudja vállalni. A magyar kormány részéről Potápi Árpád János biztostotta a jelenlévőket, hogy 2010 óta továbbra is vállalják ennek a feladatnak rájuk eső részét, céljuk, hogy minden magyarnak lehetőséget teremtsenek, hogy megélhessék a magyarságukat. „Biztosíthatom én is Önöket, hogy a magyar kormány a továbbiakban is minden támogatást meg fog adni a külhoni magyar közösségeknek. Egyetlenegy magyarnak sem engedjük el a kezét” – zárta Potápi. 2024 az együttműködő nemzet éve lesz a nemzetpolitikában, éppen ezért szeretnék, ha az együttműködés a családok szintjétől a nemzet szintjéig tudna megvalósulni.