Pontosságot, magyar feliratokat ígérnek

A társaság vasárnap (december 13.) indította el első szerelvényeit Pozsony, Dunaszerdahely és Komárom között. A cseh RegioJet után nem voltak nagy elvárásaik az utasoknak, a többség pontosan és biztonságban szeretne célba érni. Ezt csak többé-kevésbé sikerült teljesíteni az első héten.

430 perc késés

Ennyit késtek összesen a ZSSK és az osztrák ÖBB vonatai vasárnap. Desana Mertinková, a Železničná revue munkatársa a TASR hírügynökségnek elmondta, hogy átlagosan 14 percet késtek a szerelvények. Tomáš Kováč, a ZSSK szóvivője többféle tényező összejátszásával magyarázta a kialakult helyzetet, egyrészt műszaki gondjaik voltak, másrészt a személyzet sem volt felkészülve a problémák orvoslására. „Sajnáljuk, hogy a becsületes előkészületek ellenére élesben, a csúcsforgalomban máshogy alakult az üzem, mint a tesztelés során. Főként az osztrák mozdonyok műszaki problémája okozta a késést, amire a személyzetünk nem tudott operatívan reagálni” – közölte a szóvivő. Kováč szerint a mozdonyvezetők és a vonatvezetők óvatossága miatt a megállókba érkezve és onnan elindulva fennakadás alakult ki a forgalmas, új szakaszon, emiatt torlódott fel a késés.

Marad a menetrend

A szóvivő ennek ellenére azt mondja, egyelőre nem módosítják a menetrendet, inkább próbálják orvosolni a helyzetet. „Ezt bizonyítja, hogy folyamatosan csökken a késés, és bízunk benne, hogy hamarosan a munkatársaink és a gépeink is százszázalékosan megszokják az új vonalat” – folytatta a szóvivő, bemutatva a csütörtök délutáni csúcsforgalomban elért eredményeket: hét szerelvény közül egy volt pontos, a többi 2–6 perc közötti késéssel ért célba.

Kipróbáltuk, működik

Gyakori ingázóként többször is utazhattunk a RegioJet szerelvényeivel, így amint tehettük, a ZSSK és az ÖBB szolgáltatásait is kipróbáltuk. Az első újdonság, amivel még jóval az indulás előtt szembesültünk, az elektronikusan megvásárolható menetjegy. Egyszerűen, időt és papírt spórolva vettük meg a menettérti jegyet Dunaszerdahelyről a fővárosba. A lehetőség azért is hasznos, mert a vonalon a megállókban nem árulnak jegyet, így azt az utasnak általában a kalauznál kell megvásárolnia. Az elektronikus jegy később is hasznos lehet, a vállalat ugyanis garanciát vállalt a menetrend betartására, ha egy óránál többet késik a vonat, visszafizetik a jegyár felét, ha a két órát is meghaladja a késés, akkor az egészet. Csak az élhet a kárpótlással, aki az alkalmazáson keresztül vagy az interneten vette meg a jegyét. Tomáš Kováčtól megtudtuk, az első nap után még senki nem kért kárpótlást. Pénteken a Dunaszerdahelyről Pozsonyba induló első vonaton szinte keresni kellett az utasokat.

A szakasz felénél kezdett telítődni a szerelvény, de akkor is legfeljebb ketten ültek egymással szemben a négyes helyeken. Visszafelé is hasonló volt a helyzet, bár más vagon érkezett, nem volt gond az utasok közötti távolság betartásával. A vagon tiszta volt, az ülés kényelmes, a telefonunkat is fel tudtuk tölteni, a magyar felirat azonban hiányzott, csakúgy, mint Kerekes Vica színésznő hangja, aki magyarul köszönti az utasokat a szerelvényeken, így az állomások és megállók nevét egyelőre csak szlovákul jelezték az út során.

Lesz magyar felirat

„Néhány vonatban már magyarul is hallhatók az állomások és megállóhelyek, hamarosan a többi szerelvénybe is bejátsszuk a hangot. Ugyanezt tudom elmondani a magyar feliratokról is, csak idő kérdése, hogy megjelenjenek” – válaszolta kérdésünkre Tomáš Kováč.

Hozzászokunk?

Hogy hogyan birkózik majd meg az állami vállalat az egyre növekvő utasszámmal, az egyelőre megválaszolatlan kérdés. A lezárás miatt most jóval kevesebb az utas, ha azonban visszaáll az élet a normális kerékvágásba, nem biztos, hogy lesz elég ülőhely a szerelvényekben. Visszafelé a személyzet is arról beszélt, hogy milyen problémákkal kell szembenézni a vonalon, a korábban felsorolt műszaki beruházások, amelyeknek köszönhetően javulna az átjárhatóság, ezáltal csökkenne a késés, egyelőre tervként léteznek. A társaság azt ígérte, jövőre meghosszabbíthatják a peronokat, hogy hosszabb szerelvényeket is beiktathassanak, de ez a Szlovák Államvasutak feladata.