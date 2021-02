Párkányi önkormányzati ülés: bérleti díjakat csökkentettek

A koronavírus-okozta helyzet miatt internetes videokonferencia keretében tartották meg február 23-án a helyi önkormányzat rendes ülését. Több gazdasági és vagyonjogi kérdés is napirenden volt, ennek kapcsán a képviselők döntöttek arról is, hogy mérsékelik az Enerbyt kft., a Szabadidőközpont, a városi művelődési központ és a mozi által bérbe adott helyek, ingatlanok bérleti díját is. Állami intézmények esetében nem csökkentették a bérleti díjat, miként azoknak a bérlőknek sem, akik tartoznak, vagy bármilyen adósságuk van a város felé. A döntés értelmében tavaly október közepétől idén március végéig, azaz fél éves időtartamra a bérlők egy külön megállapított táblázat és százalékarány szerint fizetnek kevesebbet a havi bérleti díjból. A bérletfizetés mértéke attól is függ, hogy a bérlemény hol található a városban és attól is, hogy az adott helyen milyen típusú vállalkozást, tevékenységet folytat a bérlő. A Szabadidőközpont, a kultúrház és a mozi bérlőinek például egységesen a havi bérleti díj felét engedték el, mégpedig 2021. január elsejétől számított három hónapra. Párkány ezzel tulajdonképpen a bérlők járvány okozta gazdasági kárát igyekszik mérsékelni, kompenzálni.

Termálvíz fűtésre

A képviselő-testület jóváhagyta, hogy a Múzeum Parkan bérlőjével május elsejétől meghatározatlan időre szóló új szerződést kössön a város, évi 1500 eurós bérleti díjjal és három hónapos felmondási idővel. Az ingatlan, a hozzá tartozó udvar és a parkoló Párkány tulajdona, de a városnak egyelőre nincs arra pénze, hogy ezt fenntartsa és működtesse. Ugyanakkor az illetékes szakosztály feladatul kapta, hogy pályázati forrásokat keressen az épület jövőbeli felújítására és kihasználására. Az ülésen az Enerbyt kft. jövőbeni beruházása és fejlesztése kapcsán is döntöttek. Mégpedig arról, hogy Párkány előszerződést köt a céggel azokról az érintett parcellákról, amelyeken keresztül vezetéket építenek ki a Vadas termálkútjaitól az Enerbyt fűtésrendszeréig. Várható tehát, hogy a jövőben Párkányban a termálvizet is felhasználják majd kommunális és lakossági célokra, lakások, intézmények fűtésére. A fürdő ugyanis engedélyezetten jóval több termálvizet tud kinyerni a kutakból, mint amennyire szüksége van – ezt a felesleget használhatják fel a távhőszolgáltatásban.

Mária Valéria híd – huszadik évforduló

Az ülés végén Eugen Szabó polgármester közölte, hogy az országos népszámláláson digitális formában eddig Párkány lakosságának 32 százaléka vett részt. A következő forduló április elsején kezdődik, onnantól kezdve kijelölt helyeken, asszisztens segítségével is ki lehet majd tölteni a kérdőíveket. Csepregi Zoltán képviselő javasolta, hogy ha a járványhelyzet enyhül és ez lehetséges lesz, akkor a város szeptemberben méltó módon emlékezzen meg és ünnepelje meg a Mária Valéria híd újranyitásának huszadik évfordulóját. Addig pedig a képviselők tegyenek javaslatot a díszpolgári és Pro Urbe – díjakra, lehetőleg szintén a híd évfordulójával összefüggésben.

Az önkormányzat mostani ülésén egy perc csönddel tisztelegtek a napokban elhunyt volt főellenőr, Klačan Terézia emléke előtt, aki több évtizeden keresztül segítette a képviselő-testület és a városi hivatal munkáját.