Párkányban a panziókból is érkeznek szavazók

Nocsak, mekkora médiaérdeklődés, most ment el az M1 stábja, innen élőztek – közlik nevetve a művészeti alapiskola épületében, a kettes számú választási körzetben érkezésünkkor, délelőtt negyed tizenegy körül. De aztán rögtön hozzáteszik, hogy a szavazók is nagyobb számban jönnek, mint két hete, a 940 választásra jogosult lakosból 140 ember szavazott már itt kora délelőttig. Mintha éreznék, hogy most van igazi tétje a voksolásnak – közli velünk a bizottság elnöke.

A városközpontban, az 1-es körzetben 966 bejegyzett választóból délelőtt tizenegyig kb. 100 ember adta le már a voksát és itt is folyamatos érdeklődésről számoltak be, illetve este tízig még sok szavazóra számítanak. Ide, a Viza centrumba még panziókból is érkeztek választói igazolvánnyal vendégek és turisták.

A négyes körzetben olyanok is voltak már délelőtt tizenegyig szavazni, akik az első fordulóban nem voltak és sokan érkeztek más településekről is, Trencsénből, Tapolcsányból, Feketebalogról. A körzet 889 regisztrált szavazójából eddig már 180-an adták le voksukat. Eddig 2 lakos igényelt mozgóurnát, délután háromkor szintén visznek ki egy címre mozgóurnát. Egyre több a fiatal szavazó is, még olyanok is, akiket évek óta nem láttak a szavazóhelyiségben. Ez pozitív jelzés, reméljük, este tízig csak nőni fog a választási kedv – mondta a 4-es körzet bizottsági elnöke.

A hármas számú körzetben 757 választásra jogosult lakosból délelőtt fél tizenegyig kilencvenen voltak már voksolni, ide is folyamatosan érkeznek az emberek és itt is magasabb részvételre számítanak urnazárásig. Budapestről, Esztergomból és más magyarországi városokból is hazajöttek a párkányiak, hogy államfőt válasszanak.