Párkány polgármestere szerint életidegen a minisztérium válasza, a valóság más

Az egészségügyi minisztérium a napokban válaszolt Párkány polgármesterének megkeresésésre, melyben azt kérte a tárcavezetőtől, tegye lehetővé, hogy a város és vonzáskörzetének lakosai a helyi nagy kapacitású oltóponton kaphassák meg a védőoltásukat. Egy hónapnyi csend után a tárca koordinációs krízisközpontjának igazgatója, Mária Meľová reagált a levélre. Az igazgatónő felhívja a polgármester figyelmét. hogy az Egészségügyi Információk Nemzeti Központja (NCZI) elektronikus várószobája, azaz a számítógépes oltási regisztrációs rendszer azért járásokhoz kötött és nem állandó lakóhelyhez, mert a minisztérium célja az, hogy minél rövidebb idő alatt minél több embert oltsanak be.

„ Ezért kell a lakosoknak is máshová menniük, hogy az összes elérhető kapacitás ki legyen használva. Ugyanakkor a befogadó- és teljesítőképesség operatív jelleggel töltődik, mégpedig a várószoba aktuális állapota szerint, ezért fordulhat elő, hogy a polgárokat más városokba irányítják. Ha a rendszer szigorúan az állandó lakhelyhez kötődne, akkor néhány oltóközpontban akkora lenne a zsúfoltság, hogy hónapokat kéne várni az oltási terminusra, más oltóközpontokban pedig egyszerűen nem lenne kit beoltani“ – érvel levelében az igazgatónő.

Ez így nem válasz

„Értem a tárca logikáját, de ez a válasz így életszerűtlen, a párkányi oltópont gondját nem oldja meg, a valóság teljesen mást mutat. Ez csak egy udvariassági válasz, mert épp a levél kézhezvételekor Párkányban és a párkányi régióban ott tartunk, hogy meredeken zuhant az oltakozási kedv. Többek közt azért is, mert az oltásért továbbra is utazni kell. Ezért döntöttünk úgy, hogy a környék polgármesterei a Párkányi Rendelőintézettel együttműködve oltásnépszerűsítő kampányt kezdenek a falvakban, cserébe a rendelőintézet garantálja azt, hogy az oltást valóban Párkányban kapják meg az emberek, ne kelljen messzebre utazni“ – mondta el lapunknak Eugen Szabó, Párkány polgármestere.

Szabad helyválasztás: nem működik

Arról, hogy a rendszer továbbra sem enged csak úgy a saját lakhelyünkre oltásra, egy párkányi olvasónk is megbizonyosodott. Őt AstraZenecával oltották április 17-én, Dunaszerdahelyen. Tegnap szeretett volna a második oltásra átjelentkezni Párkányba. A rendszer ezt nem tette lehetővé, napot változtathatok, helyet nem, az NCZI továbbra is Szerdahelyre adott időpontot – közölte lapunkkal párkányi olvasónk. Ugyanakkor lapunk helyi forrásokból úgy értesült, hogy még Besztercebányáról és Zsolnáról is Párkányba küldtek embereket oltásra.

Lesz kit oltani egyáltalán?

Czékus András, a Párkányi Rendelőintézet igazgatója a minisztérium levelére úgy reagált, már megszokták az ilyen válaszokat. Ugyanakkor ő is megerősítette, hogy az oltás helyének szabad megválasztása a gyakorlatban nem működik. „Itt, a párkányi oltóponton most úgy néz ki, hogy hétvégére lesz körülbelül kétezer ember, tehát mindkét nap nyitva leszünk. Viszont rapid módon csökken az oltakozási kedv, és ha ez a negatív tendencia folytatódik, akkor előbb-utóbb megszűnünk, mert nem lesz kit beoltani. A párkányi régióban megyeszinten az egyik leggyengébb az átoltottság (beleértve azokat is, akik még csak az első dózist kapták meg), tehát 30-31 százalékos. Ezért is döntöttünk úgy a környékbeli 22 település polgármesterével, hogy a falvak kampányt indítanak, a lakosoknak pedig biztosítjuk azt, hogy Párkányban kaphassák meg a vakcinát“ – taglalta Czékus és hozzátette: őszre, ha újra kopogtat majd a fertőzési hullám, és ha esetleg addigra megszűnne a párkányi oltópont, nagyon kellemetlen helyzet állhat elő. Ez ugyanis egy szolgáltatás, amit Nyitra megyén keresztül a minisztérium működtet. Ha nem lesz rá igény, akkor a tárca ezt megszünteti, a megye pedig saját költségvetéséből nem tudja fenntartani.

Antigénes tesztelés csak jövő hét szerdáig?

A rendelőintézet igazgatója arról is tájékoztatott, hogy az egészségügyi tárca még nem közölte velük, meghosszabbítják-e a szerződésüket az antigénes tesztelőpont működtetésére. A szolgáltatókkal kötött szerződés június 30-ával lejár. Előfordulhat, hogy a városban egyetlen antigénes tesztelőhely sem marad, márpedig Párkány határváros, nemzetközi átkelővel és a térségből rengetegen dolgoznak Magyarországon. Eugen Szabó polgármester lapunknak annyit mondott, mindent el fognak követni azért, hogy Párkányban legalább egy antigénes tesztpont megmaradjon.