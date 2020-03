Párkány: naponta 120 adag ételt szállítanak ki a nyugdíjasoknak

Az ételkihordást négy autóval végzik, ebből kettőt szponzorok biztosítanak, két autóval pedig a városháza hordja ki a meleg ételt az időseknek és a nyugdíjasoknak, a szállításért nem kell fizetniük - tájékoztatta lapunkat Eugen Szabó, Párkány polgármestere. Felajánlásoknak köszönhetően arcmaszkokat is kap a város, az elosztást a szervezési osztály felügyeli.

"Amikor a legelső ételadagokat kiszállítottuk, akkor csomagoltunk mellé maszkot is az időseknek, egyébként főleg azokat láttuk el maszkokkal, akik az alapvető közellátást biztosítják. Tehát a városi rendőrség tagjai, a gondozói szolgálat tagjai, a terepen dolgozó városházi alkalmazottak, a tűzoltók és a postások is kaptak a készletből, valamint a kommunális szolgáltatások dolgozói is" - mondta el a polgármester.

Április közepétől átszervezik a munkát a városházán és a városháza alá tartozó intézményekben is, azaz eldöntik, ki dolgozhat otthonról, kit küldenek szabadságra, ki dolgozik majd csökkentett munkaidőben, kit tudnak beosztani más tevékenységre stb.

"Vártuk, hogy a központi válságstáb a falvak, városok kapcsán is rendelkezik, ez eddig nem történt meg, ugyanakkor nekünk számolnunk kell azzal, hogy a járvány elhúzódik. Épp ezért gazdaságilag is át kell szervezni a városháza és a város alá tartozó intézmények működését" - indokolta az átszervezések szükségességét Eugen Szabó. Április elsejétől a párkányi gyűjtőudvar nyitva tartási ideje is változik. A gyűjtőudvar csak keddenként, csütörtökönként és szombatonként lesz nyitva, keddenként és csütörtökönként reggel héttől este hatig, szombati napokon pedig reggel nyolctól délután kettőig lehet hulladékot bevinni a gyűjtőudvarba.