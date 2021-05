Párkány: külön levél a miniszternek, válasz még nem érkezett

Párkány polgármestere külön levélben fordult Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszterhez, tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a helyi nagy kapacitású oltópontot a helyiek és a környékbeliek is használhassák. Válasz még nem érkezett, a rendszer továbbra is úgy működik, hogy a párkányiakat Érsekújvárba, az újváriakat pedig Párkányba rendeli oltásra.

Párkány | Párkány polgármestere külön levélben fordult Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszterhez, tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a helyi nagy kapacitású oltópontot a helyiek és a környékbeliek is használhassák. Válasz még nem érkezett, a rendszer továbbra is úgy működik, hogy a párkányiakat Érsekújvárba, az újváriakat pedig Párkányba rendeli oltásra.

Eugen Szabó, Párkány polgármestere május 13-án külön levélben fordult közvetlenül Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszterhez, arra kérve őt, tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a városbeliek és a város vonzáskörzetében élők helyben vehessék igénybe a Párkányi Rendelőintézetben működő oltópontot. A polgármester a levélben arra hívja fel a miniszter figyelmét, annak ellenére, hogy a párkányi oltópont azért létesült, hogy az emberekhez minél közelebb vigyék az oltás lehetőségét, ez Párkány esetében a gyakorlatban sajnos nem így működik. A városháza azt tapasztalja, bár a városban és környékén van igény és érdeklődés az oltásra, az elektronikus rendszer a helyieket és a környékbelieket rendszeresen Érsekújvárba küldi terminusra, az újváriakat pedig Párkányba rendeli.

Eugen Szabó arra is felhívja a figyelmet, hogy Párkányban a városhoz eső legközelebbi oltóközpontok és kórházak is 50-60 kilométeres távolságban vannak. A polgármester szerint sokan az utazási kényelmetlenségek miatt maradnak távol a vakcináktól. Eugen Szabó arra kéri Lengvarský minisztert, hogy vizsgálja ki a párkányi anomáliát és adott esetben változtassanak az NCZI, azaz az Egészségügyi Információk Nemzeti Központja által működtetett regisztrációs rendszer paraméterein úgy, hogy az megfelelő legyen azoknak, akik helyben is mehetnének védőoltásra – mégsem tehetik ezt meg.

Bevált az idősek listája

A párkányi városháza kommunikációs osztálya lapunkkal annyit közölt, hogy a miniszterhez írt levelet biztos, hogy megkapta a tárca, válasz egyelőre nem érkezett. Dudáš Ágnes szakelőadó hozzáfűzte, a regisztrációs rendszer továbbra is ide-oda küldözgeti az embereket, ebből a szempontból semmi sem javult, változott. Czékus András, a Párkányi Rendelőintézet igazgatója megerősítette, hogy továbbra sem a párkányiakat és környékbelieket küldi a számítógép a helybeli oltópontra, az érsekújváriakat Párkányba utalja, a párkányiakat Érsekújvárba. Ugyanakkor a városháza által leadott idősek listájáról – amelyen azok a helyiek szerepelnek, akiket a távolmaradók miatt fennmaradó vakcinákkal be tudnak oltani –, a legutóbbi hétvégén mindenkit be tudtak oltani Párkányban. Ha viszont egy helyi idős embert beugróként értesítenek, akkor azonnal mennie kell az oltásra – tudatta Dudáš Ágnes.

Itt jegyezzük meg, hogy szerkesztőségünk a múlt héten a térség polgármesteri által írt levél kapcsán e-mailben fordult az egészségügyi tárcához és az NCZI-hez is, választ, az ígéretek ellenére, mostanáig lapunk sem kapott.