Párkány kilép a Dunamente Turisztikai Társulásból

A szeptemberi ülés legfontosabb programpontja kétségkívül a hulladékelhordás és a közterületek gondozásának, karbantartásának kérdése volt, tekintettel arra, hogy az eddigi szolgáltatóval, a KSOH céggel december 31-ével lejár a 10 évre kötött szerződés. A képviselők végül is jóváhagyták a városháza koncepcióját, melynek értelmében Párkány október elején megpályáztatja a hulladékelhordást, ugyanakkor a pályázókat nem kötelezi hulladékátrakó állomás létesítésére.



Új munkahelyek



Az összes többi közérdekű szolgáltatást, a közterületek karbantartását és gondozását pedig a jövő évtől Párkány saját hatáskörben végzi el, saját technikával, gépparkkal és saját alkalmazottakkal. Erre a célra a város 22 munkahelyet létesít és 160 ezer euró értékben gépeket is vásárol. A városi hivatal számításai szerint a szolgáltatások új rendszere olcsóbb és hatékonyabb lesz.



Dunamente TDM



A testületi ülésen arról is döntöttek, hogy Párkány kilép a Dunamente Turisztikai Desztinációs Társulásból. Ezzel kapcsolatban Dominika Blaháková alpolgármester részletesen beszámolt a társulás idei tevékenységéről, és ebből kiderült, hogy Párkány szempontjából roppant kedvezőtlenül alakultak eddig a dolgok, a várost illető minisztériumi támogatást a TDM vezetőségének hibájából nem hatékonyan költötték el és meríttették ki. Ráadásul az eddigi ügyvezető igazgató augusztusban indoklás nélkül felmondott. Számos hiba és hiányosság merült fel a TDM weboldalával kapcsolatban is, továbbá sok olyan marketing- és reklámprojekt sem valósult meg, ami már idén is elősegíthette volna Párkány és környéke turisztikai és idegenforgalmi népszerűsítését. Ján Oravec képviselő a TDM-ről egyenesen úgy nyilatkozott, elképzelhetetlen, hogy négy év alatt, amióta Párkány a társulás tagja, nem tudtak kialakítani és működtetni egy rendes weboldalat, elképzelhetetlen, hogy stratégiai és marketingszempontból eddig szinte semmi sem valósult meg, ami Párkány számára hasznos lenne.

A képviselők zöme az alpolgármester beszámolója alapján úgy vélte, jobb, ha Párkány kilép a TDM-ből és saját maga alakít majd egy új társulást, annál is inkább, mert ehhez fel tudja mutatni a szükséges vendégéjszakák számát. Párkány tehát távozik a szervezetből.



Két Pro Urbe dijas



Az önkormányzat a szeptemberi ülésen arról is döntött, hogy idén két személynek ítélik oda a Pro Urbe díjat, Csicsay Alajos nyugdíjas pedagógus és Gyűgyi László fotográfus kapja idén a kitüntetést. Az ülésen arról is határoztak, hogy a város a Dunaparti sétányon ún. fotópadot létesít, egy olyan pihenőpadot, amely fotós és internetes szempontból is attraktív lesz. Ennek érdekében Párkány a kiszemelt helyre bérleti szerződést köt a Közkikötők állami vállalattal.