Párkány: játékos oktatás és bérletsorsolás az Európai Autómentes Napon

Fényvisszaverő csuklópántot is kaptak az ovisok - A szerző felvétele

A legalapvetőbb közlekedési helyzetek játékos ismertetése, az alapvető közlekedési táblák magyarázata is része volt annak az óvodásoknak szóló, szabad téri, interaktív foglalkozásnak, amelyet a Párkányi Városi Rendőrség munkatársai tartottak a korzón, szeptember 22-én, a Nemzetközi Autómentes Napon.

Az Európai Mobilitás Hete Zárórendezvényeként a környezetbarát és biztonságos közlekedés érdekében tartottak játékos előadásokat az óvodásoknak a párkányi korzón a városi rendőrség munkatársai. A gyerekekkel a legalapvetőbb közlekdési helyzeteket idézték fel, buszosat, autósat, gyalogosat játszottak, és úgymond eljátszották a zebrán történő átkelést, a körforgalmi közlekedést, de még azt is, hogy kinek van előnye a főútról mellékútra kanyarodva, vagy épp a mellékútról főútra hajtva. A kicsik egyúttal a rendőrautókba is beszállhattak, bekapcsolhatták a szirénát, a jelzőfényeket, „vezethették“ a járőrkocsit. Az óvodás csoportok a koronavírus-járványra való tekintettel 45 percenként váltották egymást a korzón, a szervezők ügyeltek rá, hogy a csoportok és osztályok ne keveredjenek egymással.

Az óvodások a rendőrautókba is beszállhattak. - A szerző felvétele

Az óvodások Wollent Zoltán párkányi természetfotós színes képeiből készített pexeso-játékot, kifestőt és matricákat kaptak ajándékba, és minden ovis kapott fényvisszaverő csuklópántot is. A Nemzetközi Autómentes Napon reggel hét órától délelőtt kilenc óráig a motoros forgalom elől lezárták Párkány legforgalmasabb utcáját, az Ady utcát is, azért, hogy az iskolákba igyekvő diákok figyelmét felhívják az autómentes közlekedés előnyeire és hasznára – tájékoztatta lapunkat Dudás Ágnes, a városháza kommunikációs szakelőadója. A korzón tartották annak a nyereményjátéknak a sorsolását is, amelyben azok az utasok vehettek részt, akik a múlt héten a városi autóbuszokon utaztak és jegyüket a nevük, címük feltüntetésével az előre bekészített dobozba tették. A sorsolás keretében a buszjegyek közül egy óvodás kislány húzta ki a szerencsés nyertest.

Óvodás kislány húzta ki a nyertes buszjegyet. - A szerző felvétele

A nyertes Hegedűs Mária párkányi nyugdíjas, aki a vasútállomási részen lakik - egész éves bérletet nyert a városi buszjáratokra. Szeptember 22-én egyébként az autómentes nap jegyében egész nap ingyen utazhattunk a párkányi városi buszokon.