Párkány: hétfőtől működik a tesztelőállomás

Megkapták az egészségügyi tárcától a működési engedélyt, ezért december hetedikétől, azaz jövő hét hétfőtől állandó tesztelőállomás nyílik a Nyitra megye alá tartozó rendelőintézet épületében. Az antigénes tesztelés csak munkanapokon vehető igénybe, délelőtt 10 órától este hatig – tájékoztatta az Új Szót Czékus András, a poliklinika igazgatója. A tesztelést a rendelőintézet hátsó traktusában, lekerített helyiségekben végzik el, amelyeknek külön kijárata és bejárata van – épp azért, hogy a tesztelésre érkezők ne találkozzanak a rendelőintézet többi páciensével. A tesztelés ingyenes.

„A teszteket az állam biztosítja, a fertőtlenítőszereket, a védőöltözékeket, járulékos eszközöket, a helyiségeket mi adjuk. Az állam fizet nekünk a szolgáltatásért és fizeti a személyzet munkáját is, persze“ – mondta el korábban lapunknak az igazgató. Mint megtudtuk, az elvégzett tesztek számát illetően már nincs napi minimális limitmegkötés sem, de a pályázó arra is fel kell legyen készülve, hogy akár napi 250 tesztet is el tudjon végezni. A minisztérium minden megfelelt pályázóval 30 napra köt szerződést, azzal az opcióval, hogy ezt utána felülbírálhatja, azaz meghosszabbíthatja vagy elállhat a szerződéstől.

Hétfő délelőtt 10 órától tehát nemcsak a párkányiak, de a Párkány környékiek is elmehetnek a poliklinikára antigéntesztre.

Fontos megjegyezni, hogy magyarországi állampolgárok nem vehetik igénybe a szolgáltatást.