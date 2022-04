Párkány és környéke: jól alakulnak a beíratási számok a magyar alapiskolákban

Ez most egy jó év – zömmel ezt igazolták vissza azok a magyar tannyelvű alapiskolák, ahol az idén beíratott elsősök létszáma felől érdeklődtünk. Párkányban, Muzslán, Köbölkúton, Kéménden és Ipolyszalkán is nyílnak elsős osztályok szeptembertől, van, ahol több is, Muzslán és Ipolyszalkán pedig a saját iskolabusz is kedvező hatással van az elsősök létszámára, miként az is, ha a környéken vagy helyben magyar nyelvű óvoda működik.

Párkány: négy osztályt nyitnak

Szeptemberben 86 elsőssel kezdik a tanévet és 4 elsős osztályt tudnak nyitni, ez hosszú évek óta remek eredmény – konstatálta lapunknak Bacsó Péter, az Ady Endre Alapiskola igazgatója. „Igaz, hogy a nyolcvanhat diákból nyolc halasztó volt, de ha tudjuk, hogy tíz évvel ezelőtt 30 százalékkal több gyermek született mint manapság, akkor is jól állunk, mert most sikerült elérnünk az akkori beíratási szintet” – taglalta az igazgató. A következő öt évre viszont óvatosan jósol Bacsó Péter, szerinte a következő év még jó lesz az elsősök létszámát tekintve, de aztán fokozatosan csökkenni fog a beíratottak száma és ez így lesz a város vonzáskörzetében is. „A demográfiai adatok fontosak, de az is döntő, hogy a szülőket meg tudjuk győzni az anyanyelvi oktatás fontosságáról és minőségéről. A népességszaporulat vagy annak csökkenése nem rajtunk múlik, az oktatás elérhetősége és színvonala annál inkább. Szerintem 2-3 éven belül ismét csökkenni fog az első osztályba beíratott tanulók száma” – tudatta az igazgató.

Köbölkút: jövőre már csak tíz diák

A köbölkúti Stampay János Alapiskolában 16 elsőssel kezdenek majd szeptemberben, ebből két tanuló halasztó. „Ez most egy nagyon jó év, főleg, ha azt vesszük, hogy alsós tagozaton csak egy osztályunk van, ahol tizenhat diák tanul. De két évvel ezelőtt Libádról sem volt diákunk, most hárman jönnek, Fűrről szintén hárman érkeznek, Muzsláról pedig egy kislány kezd majd nálunk szeptemberben. Viszont jövőre jó, ha 10 beiratkozónk lesz” – mondta az Új Szónak Czibor Katalin igazgatónő.

Muzsla: jövőre még több elsőssel számolnak

A muzslai Endrődy János Alapiskolában szeptemberben 10 kisdiák kezdi az első osztályt, lenne több is, de 4-5 gyermek halasztott. Jövőre közel húsz elsőssel számolnak, tavaly pedig több mint 20 elsős tanuló volt az intézményben. Az iskolabusz is kedvező hatással van a tanulók létszámára, például Ebedről és Párkányból is járnak ide gyerekek – értesültünk Madari Katalin igazgatóhelyettestől.

Kéménd: több lesz a hátrányos helyzetű gyerek

A kéméndi Petőfi Sándor Alapiskolának öt falu tartozik a legszűkebb vonzáskörzetébe, idén 16 beíratott elsősük van, ebből két halasztó. „Most ez nagyon jó létszám, ahhoz képest, hogy a környéken elég sok a magyar tannyelvű alapiskola – tehát azokba is „elszipkázódnak” tanulók. Bényből, Kisgyarmatról, Kőhídgyarmatról és Bartról is járnak hozzánk diákok, de nem mindenki jön ide. „A beíratott elsősök száma szerintem nem fog nőni a továbbiakban, jövőre ugyanennyien, vagy kevesebben lesznek. Viszont egyre több lesz a hátrányos helyzetű, mély szegénységben élő diákunk” – véli Lelocký Krisztina igazgatóhelyettes.

Ipolyszalka: huszonkét diákot írattak be

A z ipolyszalkai Turczel Lajos Alapiskolába idén 22 gyermeket írattak be, közülük feltehetően 17 diák kezdi majd az elsős tanévet szeptemberben, mert néhányan halasztanak.

„Hosszú idő óta nem volt ennyi beiratkozónk, ennek nagyon örülünk. Jövőre még szintén kedvező létszámra számítunk, aztán csökkenés várható” – tájékoztatta lapunkat Zalaba Zsófia igazgatónő. Ipolyszalkának is fontos a saját iskolabusz rendszeres járata, és az is lényeges, hogy pedagógiai felügyelet is van a buszon. Ugyanis van, aki emiatt is döntött úgy, hogy a gyerekét ide íratja be.

„A szülő számára könnyebbség és megnyugtató, ha tudja, hogy a gyereke már az iskolába vezető úton és a hazáig vezető úton is biztonságban van” – tette hozzá az igazgatónő. Az ipolyszalkai iskolába Ipolypásztóról, Ipolybélből, Kiskesziről, Bajtáról, Lelédről és Garamkövesdről is járnak gyerekek, a helyi óvodában pedig most két osztály működik negyven kisgyerekkel – tehát innen is van utánpótlás. Hosszú távon viszont itt sem derűlátóak, mert a születési számok csökkennek, a falvak elöregednek, a gazdasági és a szociális helyzet az egész régióban romlik.