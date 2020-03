Párkány: az iskolák és óvodák egyelőre nyitva maradnak, egy család karanténban van

Ma délután két órakor a városházán összeült a helyi válságstáb, ahol a koronavírussal kapcsolatos intézkedésekről egyeztettek a résztvevők, Eugen Szabó polgármester vezetésével. A lényeges intézkedések a következők: a mai naptól, azaz március tizedikétől visszavonásig, de minimum tizennégy napig tilos Párkányban bármiféle kulturális, társadalmi és sportesemény megrendezése. Nem tanácsolják továbbá semmiféle nagyobb csoportot, tömeget vonzó esemény megrendezését sem. A mozit, a könyvtárat, a kultúrházat, a galériát, a múzeumot bezárták. A meghirdetett akciókra később kerül sor. Minden párkányi állandó vagy átmeneti lakhellyel rendelkező személynek, aki Olaszországból, Dél-Koreából, Kínából vagy Iránból érkezik haza, azonnal jelentkeznie kell a háziorvosánál illetve az érsekújvári regionális közegészségügyi hivatalnál, mégpedig telefonon vagy e-mailben. A párkányi rendelőintézet továbbra is működik és az ott dolgozó orvosok továbbra is fogadják a pácienseket, de arra kérik a lakosságot, hogy ne pánikoljanak, és aki gyanús tüneteket észlel magán, illetve koronavírusra gyanakszik, tehát nehéz légzés, láz, fáradékonyság, légszomj, az ne személyesen rohanjon az orvoshoz, hanem e-mailben és telefonon forduljon hozzá illetve súlyosabb esetben hívja a 155-ös számot vagy az érsekújvári közegészségügyi hivatalt. A regionális közegészségügyi hivatal koronavírusra létesített telefonszáma: 035 6400 997 – ezt az érsekújvári számot munkanapokon, reggel fél nyolctól délután fél négyig lehet hívni, e-mailcím: nz.epid@uvzsr.sk

Egy család van karanténban Párkányban

A válságstáb ülésén elhangzott, hogy eddig egy, négytagú családnál jelentkeztek gyanús tünetek Párkányban, ők karanténban vannak, de nem azért mert betegek, hanem mert most érkeztek haza Olaszországból és a szabályok szerint azonnal elkülönítették őket. Az alapiskolákban tovább folyik a tanítás, az igazgatóságok figyelik a tanulók állapotát és a szülőkkel is kapcsolatban vannak, nagyobb hiányzásról eddig nem érkezett hír. Ugyanakkor felhívják a szülők figyelmét, hogy lázasan, betegen ne engedjék gyermeküket iskolába, szakkörre sem, művészeti iskolába sem. Fokozott felelősséggel járjanak el azok a családok, ahol a szülők vagy a szülő külföldön dolgozik - dolgoznak. Ez vonatkozik az óvodákra is. Az óvodák és az iskolák tehát további intézkedésig egyelőre nyitva maradnak. Nyitva marad egyelőre a Sporthotel, a Vadas fürdő Thermál szállója és a wellnesscentrum is, az érkező vendégeket viszont kiemelten ellenőrzik és ha Iránból, Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából érkeznének, akkor őket azonnal jelentik a regionális közegészségügyi hivatalnál. A Párkányba jövő hétre tervezett véradás is elmarad. A Szabadidőközpontban csak a saját belső szakköreiket tartják meg, a bérlők által tervezett akciókat lefújták és a bérlők eddigi tevékenységét is minimálisra redukálták. A középiskolákban is folytatódik a tanítás. A lakásszövetkezet és az Enerbyt városi cég is szükségállapotban működik, az ügyfelek lehetőleg csak e-mailben és telefonon jelentkezzenek a cégeknél, és ezek a cégek csak komoly esetekben végeznek hibaelhárítást, javítást az ügyfeleknél. A polgármester arról is tájékoztatott, hogy a közérdekű szolgáltatások és a hulladékelhordás továbbra is működnek, a válságstáb operatíve intézkedik és állandó kapcsolatban van a felsőbb hatóságokkal. A stáb jövő héten ül össze, szükség szerint hamarább is.