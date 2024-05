Pánik a Dunán: kigyulladt egy partyhajó, a tűzoltókat is riasztották!

A tűz helyszínéről sűrű fekete füstöt lehetett látni. A tűzoltók beavatkozását Štefan Koči, a Tűzoltó- és Mentőalakulat (HaZZ) pozsonyi regionális igazgatóságának szóvivője is megerősítette. „A pozsonyi tűzoltókat hétfő reggel, nem sokkal 9.00 óra előtt riasztották a helyszínre, ahol a Dunán egy bárrá alakított hajózási konténerben csaptak fel a lángok” – tájékoztatott Koči. A tüzet rövid időn belül lokalizálták, azt követően pedig a tűzoltók a hajózási konténer szerkezetének megbontásához is hozzáfogtak. „A tűzoltók átvizsgálták a teljes rakteret is. Az incidensben senki sem sérült meg” – mondta Koči, akinek elmondása szerint a helyszínen a tűz keletkezésének meghatározását egy szakértőre bízták. A pozsonyi tűzoltó- és mentőszolgálatának 17 tagja összesen 5 berendezéssel avatkozott be a helyszínen.