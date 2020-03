Páciensek nélkül is a központban

A koronavírus okozta rendkívüli helyzet a helyi rehabilitációs központ mindennapjaira is rányomja bélyegét. Folyamatosan csökken a Vitalita központban ellátottak, vagyis az agyi érkatasztrófa sújtotta páciensek száma. Közben az egészségügyi dolgozók maradnak a helyükön az egészségügyi minisztérium vészhelyzetről szóló rendelete értelmében, amely március 19. óta az állami egészségügyi intézmények mellett a magánintézményekre is vonatkozik.

Kiürül a központ

„A rendelkezés kimondja, hogy nem szabad az egészségügyi dolgozók létszámát csökkenteni, nem szabad részmunkaidőre módosítani a munkaviszonyukat, de még szabadságra sem lehet elengedni az alkalmazottakat” – idézi a rendelkezés ide vonatkozó részét Slovák Gyula, a Vitalita igazgatója. A rehabilitációs központ és a hosszan tartó betegségek kezelésére szakosodott osztályok betegágyai lassan kiürülnek, hiszen ide meghatározott időre utalják be a betegeket. Érthető módon a vírustól való félelmükben új betegek nem jönnek. Hogy mi lesz a központtal az elkövetkező hetekben, azt senki nem tudja.

Az idősotthon ellátása

„Számunkra most létfontosságú, hogy a 92 férőhelyes idősek otthona fennakadás nélkül működjön az őket ellátó konyha, hiszen ha itt valaki elkapná a vírust, az itt lakók étel nélkül maradnának. Próbáltam más helyi gasztronómiai egységekkel egyeztetni arról, hogy vészhelyzetben vállalnák-e az otthon ellátását, mivel ők is zárva vannak. Előzetesen ígéretet kaptam arra, hogy ha erre szükség lesz, akkor kisegítenek” – mondja az igazgató.

Beköltöztek

Egyelőre azonban a konyha működik, innen látják el élelemmel a szarvai idősotthon lakóit is, ahol a lakók mellett – információink szerint – már a személyzet is ott lakik. Ezzel az intézkedéssel szeretnék csökkenteni az idős lakók megfertőzésének a lehetőségét. Erre a lehetőségre Slovák Gyula is fel van készülve, már meg is tette az óvintézkedéseket, hogy ha esetleges le kellene zárni az otthont, ne bénuljon meg az intézmény működése. „A és B csapatokra osztottuk fel az egyes részlegek munkatársait, az igazgatóságot is beleértve. Ahol lehetséges, az egyik csapat otthon dolgozik, míg a másik bejár a munkahelyre. Ha a bejáró csapat bármelyik tagja megbetegedne és karantént kellene elrendelni, a másik csapat szavatolni tudja a további zökkenőmentes működést” – magyarázza az óvintézkedés lényegét az igazgató.

A válságkezelési útmutatók és a vészhelyzetekre szóló rendeletek készen vannak, ám élesben még senki nem próbálta ki őket, hiszen Szlovákiában eddig még soha nem volt ilyen, de még ehhez hasonló különleges helyzet sem. Elrendelni a vészhelyzetet annyit jelent, megtenni az első fontos lépést. De mi lesz tovább? Mi lesz a második, harmadik lépés?

A légi egészségügyi dolgozókat teljesítmény szerint fizetik. Mivel az ügyfelek logikus módon elmaradnak, nincs teljesítmény, egy idő után pedig kérdéses lesz a havi bér összege. Mégis vállalják a helyzetet, tudják a kötelességüket. Készenlétben vannak, ha szükség lenne rájuk.