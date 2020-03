Óvintézkedések Gömörben és Nógrádban

A koronavírus elleni megelőző intézkedések részeként a rimaszombati kórház szigorú intézkedéseket fogadott el. Fülek és Tornalja városa is több intézkedést hozott.

Rimaszombat/Fülek/Tornalja | A koronavírus elleni megelőző intézkedések részeként a rimaszombati kórház szigorú intézkedéseket fogadott el. Fülek és Tornalja városa is több intézkedést hozott.

A Svet zdravia hálózat, melynek a rimaszombati kórház is része, leállította a tervezett operációkat, hogy felszabadítsák a kapacitást a Covid-19 vírussal fertőzött betegek számára. A szülészet tovább működik, de mivel a kórházakban betiltották a beteglátogatást, a szülésnél nem lehet jelen kísérő személy. A kórházak feladatul kapták, hogy külön helyiségek rendezzenek be annak céljából, hogy elkülönítsék a koronavírussal fertőzött betegeket a többiektől. Ezeket külön útvonalon lehet megközelíteni, és vizuális jelzésekkel is elkülönítik őket. A rimaszombati kórházba érkezőket a kapunál egy információs sátor várja, ahol a kórház két munkatársa ad útbaigazítást a betegeknek. Jana Fedáková, a ProCare és a Svet Zdravia kommunikációs specialistája az Új Szóval tudatta, hogy a rimaszombati kórházban már több koronavírus-gyanús fertőzést kivizsgáltak, de eddig minden teszt negatív eredménnyel zárult.

A város eközben elkülönített 1000 eurót, hogy ebből hitelezzék a bevásárlásokat, melyekkel Rimaszombat az egyedül élő, idős lakókat segíti majd. A városi hivatal és a szociális biztosító is csökkentett nyitvatartással üzemel, a belépés csak szájmaszkban engedélyezett az épületekbe. Rimaszombat utcái nagyjából teljesen kiürültek, csak a bevásárlóközpontok és a patikák környékén van mozgás, szinte minden lakos szájmaszkot visel.

Fülek is felkészült

Fülek városa is számos intézkedést hozott a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében. Az országos rendelkezéseknek megfelelően itt is bezáratták az iskolákat, kulturális és szociális intézményeket, valamint a szórakozóhelyeket. A városi válságstáb lezárta a játszótereket, a Nógrádi Turisztikai Információs Központot, a városi piaccsarnokot és az FTC sportstadionját. A városi hivatal 8-11 óra között áll a közönség rendelkezésére, de a lakosokat felszólították, hogy csak a halaszthatatlan ügyek intézése miatt jelenjenek meg személyesen, és amit lehet, azt intézzék telefonon vagy elektronikusan.

Agócs Attila, Fülek polgármestere az Új Szónak elmondta, hogy a szájmaszkokkal nagy probléma van a városban, mivel itt sincs elegendő mindenki számára. Elsősorban azokat látták el a maszkokkal, akik a város alkalmazásában állnak és a munkavégzés során maguk is veszélyeztetett helyzetben vannak, mint például a városi rendőrök, alkalmazottak. A város helyi vállalkozókkal együttműködve házi gyártású szájmaszkokat is beszerzett, de a polgármester szerint már ezek alapanyagai sem könnyen elérhetőek. Ami az egyedül élő idős lakosokat illeti, Agócs Attila elmondása szerint a város már működő gondozói programja már lefedi az igényeket. A polgármester véleménye szerint a lakosok többsége felelősségteljesen viselkedik, és szájmaszkot visel, ha elhagyja az otthonát.

Tornalján is kevés a szájmaszk

Nagy László, a tornaljai Városi Hivatal vezetője lapunknak elmondta, hogy a város foganatosította az országos válságstáb intézkedéseit: becsukták az iskolákat, játszótereket, stb. A városi hivatalba érkezőket felszólították, hogy viseljenek szájmaszkot. A város munkatársai meglátogatják az idősebb lakosokat és akinek szüksége van rá, annak besegítenek a bevásárlásban. Az is ellenőrzik, hogy a vállalkozók, taxisok és üzletek betartják-e a központi intézkedéseket. A szájmaszkokból itt is hiány van, Nagy szerint azonban tárgyalnak egy helyi céggel, amely ígéretet tett arra, hogy szájmaszkokat tud biztosítani a városnak. A hivatalvezető szerint ezeket elsősorban az időseknek fogják kiszállítani, mivel limitált számban állnak rendelkezésre. Az érintett cég ugyanakkor arra is ígéretet tett, hogy a maszkokat a város területén forgalomba hozzák majd, ha lesz rá kapacitásuk. Nagy László szerint a lakosok egyre fegyelmezettebbek, ami a védekezést illeti: akinek nincs szájmaszkja, az házilag készített eszközökkel takarja el az arcát.