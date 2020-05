Óvatosan újrainduló vállalkozások, intézmények

Hiányzott a vendégekkel való kapcsolat

Tóth Mária, a komáromi Salon Vlasta fodrásznője elmondta, nehezen vészelték át a márciusi bezárástól a mostani újranyitásig terjedő időszakot, mivel kétkezi munkából élnek.

„Nagyon hiányzott a vendégekkel való kapcsolat is” – hangsúlyozza. „Nem beszélve arról, hogy nekünk hogyan hiányoztatok” – teszi hozzá gyorsan vendége, aki szintén nélkülözni volt kénytelen a fodrászi szolgáltatásokat. Tóth Mária szerint nem volt gond szinte egyik napról a másikra újranyitni, mivel az alapvető tisztasági óvintézkedéseket könnyen tudták biztosítani, másfelől van egy eleve adott kuncsaftkörük, akik korábban is időre érkeztek, így most is könnyen el tudják kerülni a tumultust. Mária már napokkal korábban jelezte a törzsvendégeinek, hogy valószínűleg a hét derekától ismét jöhetnek. Négyzetméter tekintetében egy vendég tartózkodhat a fodrászrészlegben. A szalonukban három fodrász és egy pedikűrös dolgozik, pontosan beosztották egymás közt a munkarendet. Szerdán ellenőrizték őket, s akkor – nem pedig korábban – derült ki, hogy arcvédő pajzsot is kell viselniük, amit gyorsan be is szereztek. A fodrászati részleg vendégeinek a maszkviselés nem kötelező.

Podhorsky Angelika kávézója ismét fogadja a vendégeket. (fotó: Facebook)

A törzsvendégek támogatása

Podhorsky Angelika, a gútai Coffee House tulajdonosa is kinyitott, szerdán már több vendége is volt, s arra számít, hogy a hétvégi jó idő érkeztével egész nap nem lesz üres hely a teraszán. Nem tartja indokolt rendelkezésnek, hogy a kávézók belsejébe nem ülhetnek be az emberek, mivel szerinte a kellő szellőztetés mellett ott is könnyedén biztosítani lehet a 2 méteres távolságot, valamint hogy egy asztalnál legfeljebb két fő tartózkodjon. A márciusi kényszerű zárás óta a neki bedolgozó alkalmazottnak nem tudott munkát adni, de ahogy visszaáll a régi kerékvágás, újra számít rá. A bérelt hely tulajdonosával szerencsésen meg tudtak még korábban egyezni abban, hogy a bérleti díj felét kellett csak fizetnie, amíg fennáll a kényszerhelyzet. Külön kiemelte a törzsvendégek támogatását, akik elmondása szerint folyamatosan „tartották benne a lelket“ az elmúlt hetekben.

Ahol még időre van szükség

Utánanéztük egyes kulturális és művelődési intézmények helyzetének is. A komáromi Duna Menti Múzeum igazgatója, Csütörtöky József megkeresésünkre elmondta, csak ma kapták meg az újranyitásra vonatkozó pontos megyei utasításokat, emellett pedig szükséges némi idő ahhoz, hogy minden óvintézkedést elő tudjanak készíteni a látogatók fogadására. A múzeum május 12-étől várja majd a látogatókat.

Próbáltuk elérni a komáromi Szinnyei József Könyvtárat is. A honlapjukon szereplő közlemény szerint készülnek az újranyitására, de még a Közegészségügyi Hivatal által meghatározott szigorú feltételek kialakításán dolgoznak.